Az évek múlásával a hagyományok mindig átértékelődnek, van ami nagyobb teret kap, míg mások elhomályosodnak. A Regös Táncműhely már több mint két évtizede azon dolgozik, hogy a magyar néptáncok ne vesszenek az egyre rohanó modern világban.

– Gyökerek nélkül nem lehet élni. Azt a tudást, ami az évszázadok során kikristályosodott és a hagyományok formájában ránk maradt, kicsit modernebb köntösbe öltöztetve, de meg kell őrizni– mondta el Vrábel-Vehrer Krisztina, aki férjével Vrábel Jánossal vezeti a műhelyt. – A Luca-napon elvetett búzából már nem jósoljuk meg a következőévi termést, de a Karácsonyra szárba szökkenő üde zöld növény lehet az ünnepi asztal dísze.

Regös Táncműhely 2000 óta működik a Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskolában, ahol a normál oktatás része a néptánc is. Azok a fiatalok, akik ennek nyomán kedvet kapnak tovább csiszolni a tudásukat a műhelyhez csatlakozhatnak. Akadnak is szép számmal, most is szinte a maximális 150 fős létszámmal működnek. Hétfőn ( 01.17.) több mint százan perdültek táncra az ilyenkor hagyományos félévi vizsgán, amit a Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola szervezte meg, és ahol a fiatalok bemutatták mit tanultak az elmúlt időszakban.

–Nem mindig könnyű új tagokat toborozni, de szerencsére az iskolában nagy hagyománya van a néptánc oktatásnak. A belépő diákok pedig megtalálják a számításaikat, nagyon kicsi a lemorzsolódás. A legkisebbeket népi játékokon keresztül vezetjük be a tánc világába, arra pedig külön büszkék vagyunk, hogy a felnőtt csoportban is sokan itt maradnak. Sőt van olyan tanítványunka, aki már a műhelyben tanít és olyan is aki a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanul – emelte ki Vrábel-Vehrer Krisztina, akitől azt is megkérdeztük, a modern világban mi az, ami miatt a néptánc vonzó lehet a fiataloknak.

–Körülbelül harminc fős csoportokkal dolgozunk, amikben a gyerekek meg tanulhatják, hogyan működik egy közösség. Hogy mindenki másban tehetséges, és hogy számíthatnak egymásra. Emellett alapvető mozgáselemeket sajátíthatnak el. A fiatalok egyre kevesebbet másznak fára, ugrálnak vagy futkároznak ezeket a természetes mozdulatokat játékokon keresztül sajátíthatják el. Városi csoportként igyekszünk a hagyományos Kalendárium jeles napjaihoz kapcsolódó foglalkozásokat szervezni.. A tehetségeket igyekszünk támogatni, míg azok akik nem versenyszinten szeretnék ezt űzni azokat a közösség ereje tartja meg. Számos barátság és szerelem szövődött már fiatalok közt.