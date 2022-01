December elsején alakult meg a Nemzeti Vallásturizmus Tanács, amely együttműködésre hívja a turizmus, valamint az egyházak képviselőit azért, hogy hazánk szakrális értékkincseit minél szélesebb körben megismerjék. Figyelemre méltó, hogy a világ utazásainak egyharmadában felfedezhető a vallási motiváció. Győr-Moson- Sopron megye frekventált és kevésbé ismert szakrális hely- színeit is érintik a stratégia célzott kampányai és fejlesztései.

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnöke szerint élénkül a belföldi és a régiós turizmus is, amibe a vallási desztinációk keresése is nagyon jól beleilleszkedik.

– A Covid-járvány átszabja a turizmust is: aki eddig Thaiföldre ment, most keresi a Bakonyban a vendégházat. A tömegeket vonzó, népszerű helyek átértékelődnek, és az elcsendesedést, elmélyülést támogató célpontok kerülnek inkább előtérbe. A SacraVelo biciklis zarándokút-hálózat célja is az, hogy segítsünk felfedezni azokat az értékeket, amelyek mellett egyébként elszáguldunk. Rengeteg ilyen kincsünk van a megyében, és ezek látogatása nem igényel olyan nagy szervezést, és járványügyi szempontból is kockázatmentes.

Búcsú Sokorópátkán – Sokan vettek részt a Magyarok Nagyasszonya-búcsújáráson. Fotó: Nagy Gábor

A SacraVelo esetében az aktivitás kapcsolódik össze az egyházi nevezetességek megismertetésével, így az is pluszélményt kap, aki sportolási vagy rekreá­ciós motivációval ül biciklire, és az is, aki inkább az egyházi célpontok felkereséséhez keres egy jól kidolgozott tervet. Nemzetközi összefogás részeként alakul a Szent Márton-zarándokút tervezése, ami Szombathelytől Pozsonyig ér majd el.

Ugyanakkor Németh Zoltán szerint a Covid utáni időkre is most érdemes készülni, aki ebben az ínséges időszakban fejleszt, az az újrainduláskor helyzeti előnyben találhatja magát. A Csornai Premontrei Apátság élménykínálat-bővítését támogatta például a közelmúltban a megye látogatóközponttal, vendéglátási egység alakításával. Csorna eddig nem volt jelentős szereplője a turisztikai palettának, de megvalósult és a jövőbeli terveknek hála, felkerül a térképre.

– Pannonhalmán a főapátsághoz és a világörökségi részhez további értékeket kapcsoltunk, hogy marasztaljuk az utazót a térségben. Az önkormányzatot támogattuk a Pannon Porta létrehozásában, hogy amíg a szülő végignézi a kincstárat, addig a gyerek virtuális valóság segítségével vívhasson meg egy török kori csatajelenetet. Győrben a legjelentősebb vallási turisztikai fejlesztés jelenleg a Káptalandombon indult. Nemcsak a jövőnek készül, de egy ékszerdoboz lesz, szálláshely-szolgáltatással, interaktív kiállítási elemekkel, látnivalókkal. Most a bazilika felújítása folyik és a látogatótérnek, a kincstárnak a megnyitása. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrral egyeztettünk arról, hogy lehetőség szerint a Káptalandomb burkolata is megújulhasson a székesegyház felújítási munkálatainak végére.

– Az egyház kezelésében hihetetlen értékkincs van, és segíteni kell a magyar és külföldi turistát találkozni ezzel, ezen keresztül pedig az élő vallási közösségekkel, végső soron Istennel – mondja Szontágh Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára. – A turizmusnak addig tart a felelőssége, amíg elkíséri az utazót a templomajtóig és ott átadja a kezét azoknak az egyházi embereknek, akik a helyi értékek ismerői. Az a cél, hogy aki turistaként érkezik, zarándokként menjen tovább.

A Pannonhalmi Főapátság megnyitotta Magyarország első illatmúzeumát. Felvételünkön Szabó Márton bencés szerzetes. Fotó: Huszár Gábor

Az első Nemzeti Vallásturizmus Fórum tapasztalatai és párbeszédei fogják megalapozni a helyi cselekvési és fejlesztési terveket vagy a készülő honlap struktúráját. Szontágh Szabolcs elmondta, szeretnék a nagyobb és ismertebb attrakcióktól a kisebb és ismeretlenebb értékek felé vezetni az utazók figyelmét.

– Fontos, hogy ne csak a rengeteg élményt kínáló Sopronra szánjon időt a turista, de a sopronbánfalvi karmelita kolostorra is, vagy épp jusson el az ezer fő lakost számláló Nagylózsra is, és nézze meg a Szent István-kápolnát. A nagyobb rá kell mutasson a kisebbre, a kisebbet pedig segíteni kell, hogy befogadóképes legyen. Ugyanakkor nem az a célunk, hogy egy napba minél többet belesűrítsen az utazó, hanem hogy az adott tájegységen több időt eltöltsön.

Szontágh Szabolcs reméli, hogy a mostani hálózatépítéssel és a működési struktúra kialakításával nemcsak turisztikai célpontokat hoznak helyzetbe, de erősítik a keresztény identitást, megmutatják a zsidó-keresztény kultúra színeit és nyitják a turizmust a szakralitás felé.