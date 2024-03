Ifjabb Meszlényi János készítheti az új szobrot

A pannonhalmi önkormányzat már tett komoly lépéseket annak érdekében is, hogy sikerüljön pótolni Meszlényi János Radnóti-alkotását. Mint ismert, a tolvajok a költőóriás fejét ott hagyták, a testet vitték el. „Meszlényi János elhunyt, a fia, ifjabb Meszlényi János is szobrászként dolgozik. Miután felvettük vele a kapcsolatot, elmondta, hogy 14–15 éves gyerekként többször ott volt a műhelyben, s bizonyos részmunkákban segített is édesapjának a szobor készítésekor. (A pannonhalmi szobrot Radnóti tragédiájának 40. évfordulójára, 1983-ban alkotta a Munkácsy-díjas művész – a szerk.)

Meszlényi János 1983-ban avatott pannonhalmi Radnóti-szobra. Az alkotás a kerek 40. évfordulót még "megérte" tavaly ősszel. Fotó: Vas Gábor

Nyár végére készülhet el az új emlékmű

Ifjabb Meszlényi János szakmailag örül annak, hogy a szoborfej megmaradt a vandalizmus után, használná is az új alkotásban. Emberileg pedig azért fontos ez számára, mert így legalább valami megmaradt édesapja művéből. Tőle két ajánlatot is kaptunk, az egyik bronzból, míg a másik rézlemezből valósulna meg, de egyelőre azt sem zártuk ki, hogy más művészt is megkeresünk ez ügyben.

Végezetül köszönjük a számos felajánlást az eset után, lakossági gyűjtést azonban nem kívánunk indítani” – tudtuk meg Vas Gábortól, aki szerint leghamarabb nyár végére készülhet el az új szobor és az emlékhely. Az említett témákról hétfőn folytatnak párbeszédet, majd döntenek a pannonhalmi képviselők.

Fémtolvajok voltak a barbárok

A rendőrség továbbra is nyomoz a brutális szoborcsonkítás ügyében; lapunk úgy tudja, hogy fémtolvajok számlájára írható a pannonhalmi szobor meggyalázása. Vagyis antiszemita szála nincs a botrányos ügynek.