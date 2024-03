Így alakult ki aztán az a színdarab, amit úgy ahogy tavaly, idén is nagypénteken is bemutattak a győri József Attila utcai református templomban. A színdarab Jézus Krisztus szenvedéstörténetét mesélte el. Helyet kapott benne Jézus elárulása, majd hogy Poncius Pilátus elé küldik, hogy ítélje halálra. Aztán megmutatták megkorbácsolását, keresztre feszítését, majd megható képsorokkal zárult az előadás: édesanyja karjaiban láthattuk Jézust, aki a hosszú szenvedés után végül visszaadta a lelkét Istennek.

A mintegy negyven fős szereplőgárdát –köztük óvodásokat, iskolásokat, férfiakat, asszonyokat –, a díszletet, a jelmezeket, a fény- és hangtechnikát is a három fiatal lány rendezte.

– A tavalyi év után, örülünk, hogy idén is meg tudtuk mutatni az előadást. Nagyon összetartó csapat van itt a gyülekezetben, mindenki segített. Mindhárman fiatalok vagyunk, de könnyen együtt tudtunk dolgozni az idősebbel is. Célunk volt, hogy megható darab szülessen, hatásos, és hogy átadja Húsvét valódi üzenetét a nézőközönségnek –fogalmazott portálunknak Kertész Zsófia.

Mészáros Péter a Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség presbitere lapunknak elmondta: a darabban játszóknak nagy élmény volt belebújni egy-egy akkori szereplő bőrébe.

– Szép, és megható lett a darab, amit már nem először mutattak be a lányok. A dramaturgiai izgalmakban is bővelkedő előadás érdekessége, hogy a szereplők közül senki sem színész. Voltak köztük óvodások, iskolások, kereskedő, orvos, tanár, jogász, és óvónő is –mondta el Mészáros Péter.

Az előadást délután 5 órától ismét díjtalanul tekinthetik meg a győr-szabadhegyi református templomban.