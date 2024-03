"A csapatzászló a katonai becsület, bátorság és bajtársiasság jelképe, mélyen gyökerezik a magyar katonai hagyományokban, egybeforrt hazánk honvédő- és szabadságharcaival, alapvető szimbóluma honvédségünknek. A történelmi múlt emlékei előtt tisztelegve kifejezia közösség összetartozását, a katonai eskü és az alakulat iránti hűséget, a haza védelme iránti feltétlen elkötelezettséget"

– szögezi le az adományozási okirat.

Magyarország Köztársasági elnöke nevében dr. Kun-Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal, a Honvédelmi Iroda irodavezetője, főhadsegéd adta át a csapatzászlót dr. Horváth Zoltán ezredesnek, a Magyar Honvédség Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred parancsnokának. A zászlószalagok, a zászló felszentelése, megáldása után a csapatzászló szögelése következett. A zászlószög beverés szertartása már a 16. század elejéről ismert hagyomány, amely később a Habsburg-monarchia hadseregében nagy jelentőséggel bírt.

1744-ben a 7. dragonyosezred lovassági századzászlóiba személyesen Mária Terézia uralkodónő is ütött szögeket, így a zászlót az egyház képviselői és a katonák mellett egy felkent uralkodó is megtisztelte. A zászlószögelés hagyománya egészen 1945-ig a honvédség csapatzászlóhoz kötődő ünnepségeinek elengedhetetlen része volt. Ez a szokás tette lehetővé az egyforma zászlók további megkülönböztetését. A katonák részéről ez az aktus akár egy sajátos esküként is felfogható. A legmagasztosabb értékeket képviselő, magát a Hazát és Honvédséget is szimbolizáló zászlóba szöget verni olyan, mintha aláírásunkkal pecsételnénk azt meg, kifejezve, hogy az örök katonai erények mentén bármi áron védelmezni fogjuk hazánkat. Zászlószöget a jelenlévő katonai elöljárókon, egyházi személyiségeken kívül az ezred képviselői is elhelyeztek a zászlórúdon.

Takács Attila altábornagyot, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettesét arról kérdeztük, mi a jelentősége ennek az ünnepségnek.

– 2017-ben kezdődött el az önkéntes tartalékos katonák nagyobb ütemű toborzása, amikor azt a feladatot kaptuk, hogy szervezzük meg az ezredeket. Hét ezred megalakítására került sor. Ez az ezred már megszolgálta, hogy csapatzászlót kapjon. A hét területvédelmi ezred közül már csak az 1-es, gödöllői ezred zászlóátadása hiányzik ahhoz, hogy teljessé váljon az a területvédelmi rendszer, ami a nemzeti ellenálló képesség alapját fogja képezni. Ezek a területvédelmi ezredek arra hivatottak, hogy területi elven szervezve önkéntesen jelentkező tartalékos katonákkal feltöltve, kiképezve egy rendkívüli vagy válság helyzetben készen álljanak arra, hogy a saját területükön azokat a védekezési feladatokat elvégezzék, amelyre egyébként a magyar honvédségnek nem jutna elegendő ereje. Azt is látnunk kell, hogy a hivatásos katonák sokkal több időt töltenek kiképzéssel, ugyanakkor a területi tartalékos katonák sokkal jobban ismerik saját szűkebb hazájukat és sokkal több ismerettel rendelkeznek egy-egy védekezési művelet során.

A tartalékos katonák kiképzése során olyan kompetenciákat szerezhetnek meg, amelyek nem csak a katonai szolgálat során hasznosak, hanem a polgári életükben is jól hasznosíthatóak. Nagyban építünk a fiatalokra, azért indítottuk el a kadétprogramot is. Ma már mintegy 9 ezer fiatal kadétunk van, aki részt vesz a foglalkozásokon, megismeri a magyar honvédség szolgálat teljesítési rendszerét és a jövőben őrájuk építünk. Nagyon sok lehetőség adott számukra. Mintegy 11,5 ezer önkéntes tartalékos katonánk van jelenleg, ezt szeretnénk 20 ezer főre növelni. Nem állunk rosszul, 2017 óta folyamatosan töltjük fel az ezredeket – válaszolta Takács Attila altábornagy Dr. Horváth Zoltán ezredest a Magyar Honvédség Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred parancsnokát arról kérdeztük, mivel foglalkozik az ezred.

– 2017-ben kezdtük el a Magyar Honvédség tartalékos rendszerét kiépíteni, ezzel párhuzamosan a területvédelmi rendszert is. Ezzel egy új szolgálati forma jelent meg a Magyar Honvédségben. Azok a magyarországi lakhellyel rendelkező 18 év feletti büntetlen előéletű emberek jelentkezhetnek, akik tenni akarnak a hazájukért. Ezredünk mintegy 90 százalékát tartalékos állomány alkotja. Az elmúlt időszakban becsülettel helyt álltunk. A covid idején kórház és járőr feladatban, a nyugati határmegerősítésben, illetve a déli határon védelmi feladatokban vettük ki a részünket. Külföldi missziókban is teljesítettek katonáink szolgálatot, emellett modul rendszerű kiképzés folyik. Az ezredparancsnokság Győrben a laktanyában működik, három területvédelmi zászlóalj tartozik hozzá. A 19-es Győrben, a 31-es Veszprémben, a 83-as pedig Szombathelyen működik. A modul kiképzéseket Győrben, Veszprémben, Várpalotán és Szombathelyen tartjuk.

A mai nap rendkívül fontos a számunkra. Ezredünk 2023. január-1-ével alakult meg, a köztársasági elnök úr által adományozott csapatzászlót pedig a mai napon vehettem át. A csapatzászló olyan jelkép, ami pecsétet tett arra, hogy ez az ezred eggyé vált. A feladatok már összehozták az állományt, de ez egy olyan jeles nap, hogy ezt a hagyományokon alapuló jelképet a mai napon átvehettem és meglengethettem az állomány előtt. A továbbiakban számos kiemelt feladat vár ránk. A legfontosabb az amerikai haderővel közös programunk, amelynek keretében közös kiképzésre készülünk. Folytatjuk a kiképzéseket is. A tartalékos területvédelmi rendszer egy új feladatra készül: díszőrséget adunk a Karmelitakolostor előtt. Továbbra is kiemelt feladatunk a toborzás támogatása. Szeretnénk, ha minél több önkéntes területvédelmi tartalékos katonánk lenne. Ezredünk egyik kiemelt feladata a hazafias nevelés is. Számos kadétiskolával rendelkezünk, akik csatlakoztak a kadét programhoz.