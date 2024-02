Nem meglepő, de az éttermek mellett az emberek is spórolnak. Nyáron egy balatoni étteremben ért furcsa meglepetés. Egy férfi sétált be és óriáspizzát rendelt elvitelre. Otthonról hozott dobozt az olasz finomságnak, mert nem akart még azért is külön fizetni. Múltkor gyümölcsöt mértem le az egyik élelmiszerüzletben. Miután felhelyeztem az árut, első körben a megfelelő zacskót kellett beütni a digitális mérlegen. Négyféléből választhattam, különböző díjakért. Azóta én viszek magammal a gyümölcsnek is nejlont, mert vehettem volna belőle akár százhúsz forintosat is. Bár ezt ebben a formában a KSH nem méri, de a pénztárcánkból tudjuk: sok kicsi sokra megy.