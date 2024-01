Már nincs vacsora

A hétköznapi vacsoravendégek a Covid óta nem tértek vissza – mondta Egyházi Dávid, a győri Marcal étterem üzletvezetője. Teljesen le is mondtak a vacsoráztatásról. Hétköznap menüt adnak, hétvégenként rendezvényeket tartanak, csak céges és családi összejövetelekre nyitnak ki.

– Hétfőnként zárva vagyunk. Keddtől szombatig szinte csak menüztetünk, majd délután 3 órakor bezárunk. Rendeléseink vannak, naponta 350–400 menüt adunk ki, amit vagy helyben fogyasztanak el a vendégek, vagy elviszik. Nincs igény az esti nyitvatartásra – foglalta össze a tapasztalatait lapunknak Egyházi Dávid, a győri Marcal étterem üzletvezetője. Hozzátette: nem lehet alapozni a hétköznap betérők- re, a családok szinte csak jeles alkalmakkor ülnek be étterembe. Áremelésen egyelőre nem gondolkodnak, ha lesz, azt fokozatosan vezetik be.

Kisebb létszámmal dolgoznak

A Bajcsi Halásztanya étterem is rövidített nyitvatartással reagált a csökkenő vendégszámra. A Duna-parti településen, Nagybajcson már több mint egy éve csütörtöktől vasárnapig vannak csak nyitva.

– Kisebb létszámmal dolgozunk, igényesebb, változatosabb ételválasztékot alakítottunk ki. Azt is tapasztaljuk, hogy számottevően növekedett azon vendégek száma, akik a megrendelt ételeket inkább otthon fogyasztják el – fogalmazott lapunknak Dieszberger Tamás étterem-tulajdonos.

Magas beszállítói díjak

A győri Lamareda Étterem és Bisztró tulajdonosa is hasonló tapasztalatokról számolt be, de szerinte azért nem annyira ijesztő a helyzet. Az év eleje általában minden vendéglátóhelyen nyugalmasabb, a belvárosi helyek ebben az időszakban a turistákra sem támaszkodhatnak, ők inkább márciustól érkeznek a városba.

– Vannak vendégeink hét közben is, de kevesebben. A báli időszakban a hétvégekre azonban nem lehet panaszunk. Az áremelés kérdése sokakat foglalkoztat. Biztos vagyok benne, hogy az éttermek maguktól nem emelnének, de sok függ a beszállítóktól. Például az egyik jelentős alapanyagunk a beszállítónknál a tavaly év végi árakhoz képest is jelentősen emelkedett – mondta Szabó László tulajdonos. Hozzátette: félévente újítjuk meg az étlapot, ezért időszakosan tartjuk is az árainkat. Ez így lesz idén is. Azonban ha az alapanyag vagy a beszállítói díjak tovább nőnek, kénytelenek leszünk módosítani.

Kellenek az akciók

– Nem most éljük a virágkorunkat, de bízunk a következő években. Korábban is az volt a jellemző, hogy csütörtöktől vasárnapig érkezett hozzánk több vacsoravendég, a hét elején általában gyengébb volt a forgalom. Most érezhetően kevesebben ülnek be vacsorázni, de a kiszállításos megrendelés jóval keresettebb –tudtuk meg Horváth Balázstól, a mosonmagyaróvári Marina Ristorante Pizza & Steakhouse vezetőjétől. A tulajdonos szerint a jó alapanyagokkal, lelkes kollégákkal lehet a vendégeket visszacsábítani, de kellenek az akciók is. Utóbbiak folyamatosan futnak: a gyűjtőpontokon kívül napi ajánlatokat, ajándék üdítőt is kínálunk.

– Most nem lehet árat emelni, a tavaly nyári árakkal dolgozunk – tette hozzá Horváth Balázs, megjegyezve, hogy jelentős kihívás a vendéglátásban az energiaköltségek emelkedése, a húsok és tejtermékek árának változása, és a bérfejlesztés is elengedhetetlen.

Hozzánk egy jó kávé miatt is érdemes betérni az étterembe – invitál Horváth Balázs mosonmagyaróvári étterem tulajdonos, aki szerint érezhetően kevesebb a vacsoravendég.

Fotó: Kerekes István

Kuponok segítik a forgalmat

– A vendégforgalom nagyon hullámzó. Van, amikor tele van a vendégtér, és van, amikor kisebb a forgalom – tudtuk meg Csiszár Sándor Lászlótól, a soproni Fehér Rózsa étterem üzletvezetőjétől. Az esték sem olyanok, mint nyáron. Előbb sötétedik, az emberek szívesebben töltik az idejüket az otthon melegében. Talán ezért is vannak kevesebben hétköznapokon. Szerencsére azonban sok a törzsvendégünk. Egész évben igyekszünk vonzó kínálatot nyújtani az évszakokhoz illő ételekkel. Télen kuponakciót is hirdetünk, amikor bizonyos fogyasztás felett kedvezményre jogosító szelvényt adunk ajándékba. Ennek örülnek a vendégeink, és sokan élnek is a kedvezmény lehetőségével – zárta a beszélgetést.