A 2020-ban megalakult Regionális Egyetemi Hálózat-Európai Egyetem (Regional University Network-European University, RUN-EU) munkájában a Széchenyi István Egyetem partnereként hat külföldi felsőoktatási intézmény – a portugál Leiriai és Cavadói–avéi Egyetem, az ír Shannoni Műszaki Egyetem, a holland NHL Stenden Alkalmazott Tudományok Egyeteme, a finn HAMK Egyetem és az osztrák Vorarlbergi Alkalmazott Tudományok Egyeteme – vesz részt. A „szövetség” tagjainak célja a jövő felsőoktatásának innovációja az „európai egyetem” brand égisze alatt. Az együttműködés részeként számos rövid képzési programon vehettek részt a hallgatók, köztük a nemrégiben az Év hallgatója 2023 díjjal elismert Doma Dániel, az egyetem Neumann János Informatikai Szakkollégiumának elnöke is.

A rövid képzési programok kiváló lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a résztvevők nemzetközi kapcsolataikat is bővíthessék.

„Azt éreztem, muszáj kipróbálnom. Mindig is szerettem utazni, kíváncsi vagyok a különböző tájakra, érdekel más országok kultúrája. A RUN-EU program keretében lehetőség nyílt egyhetes képzéseken külföldön részt venni, aminek a költségeit fedezik. Ez elég jó ajánlatnak tűnt” – felelte kérdésünkre a hallgató, amikor arról faggattuk, mi motiválta, amikor az utazás mellett döntött.

A képzési programok általában egy hosszabb online oktatásból és egy rövidebb jelenléti szakaszból állnak, így az elméleti megalapozást még mindenki otthon, a szobájából követheti végig, míg a helyszínen már előadások helyett inkább a csapatokban végzett projektmunkán, a workshopokon és az előadásokon van a hangsúly.

„Ausztriában a Vorarlbergi Alkalmazott Tudományok Egyetem campusán voltunk, ahol a mesterséges intelligencia lehetséges alkalmazási eseteit vizsgáltuk. Minden csapatnak egy olyan ötletet kellett bemutatnia, amely pénzügyileg biztos lábakon áll és eladható termékké formálható. Ehhez minden segítséget megkaptunk. Végül az okos közlekedési csomópontok lehetséges működési módjáról tartottunk előadást” – részletezte Doma Dániel.

Doma Dániel csapata az intelligens közlekedési csomópontok témakörét dolgozta ki.

A kötelező ütemterv mellett mindig volt lehetőség a kikapcsolódásra is. Ezek egy része előre egyeztetett program, más részét a közösség spontán találja ki minden nap, de teljesen egyéni szervezés is lehetséges. Mint Doma Dániel elmondta, ausztriai tartózkodása során lehetősége volt megismerni a környéket, valamint egy sajtmanufaktúrát is meglátogathattak. A fiatal – kihasználva az alkalmat – a program előtti és utáni szabadidőt a környező hegyekben túrázással töltötte, illetve Innsbruckba is elutazott. Természetesen vonattal.

„A rövid képzési programokat csak ajánlani tudom. A szakmai fejlődés mellett lehetőségem volt a RUN-EU programhoz csatlakozott intézmények hallgatóit megismerni, és bejárhattam Európa országait. A Pythonban készült projektek eredményét fel tudtam használni a szakdolgozatom során, a tapasztalatokat pedig a szakkollégistákkal is megosztottam egy belső workshop alkalmával. Ha tehetném, még egyszer kiutaznék” – zárta szavait Doma Dániel.