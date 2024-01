Korábban robbant a neten a mosonmagyaróvári Királydomb utcában kialakult különleges utcakép, ahol az út kellős közepén állnak a villanyoszlopok. Úgy tűnik, a győri utca tervezői megirigyelték a hírnevét.

– A mosonmagyaróvári utcaépítési bravúr után máris itt van a győri, ennek is lehet a csodájára járni – írja portálunknak olvasónk. A csatolt fotókon a Győr-Gyirmót, Sárkereki utcáról nyitott új utcát örökítette meg. Mint írja: könnyen belátható, hogy ezt a villanyoszlopot az erőltetett megtartás helyett inkább át kellett volna helyezni, de sajnos nem tették. Ha az oszlop-áthelyezés következtében netán túl nagy oszlopköz alakult volna ki, akkor a jelenlegi 1 helyett 2 másik oszloppal megoldható lett volna. Az új utca jelenleg még aránylag rövidnek tűnik, azonban a rendezési terv szerint később meghosszabbítják, és akkor jóval nagyobb forgalmú lesz, mert öt telek helyett már harminc telket fog kiszolgálni.

Hozzátette: az utcatorkolatban a villanyoszlop körbeszegélyezése azon hajmeresztő merészségre vall, hogy ezt az oszlopot nem is kívánják onnan áthelyezni. Szembeötlő, hogy az „ottfelejtett” oszlop körül a szegélytől mérve nincs meg a min. 50cm-nyi előírt védőtávolság sem. Az új utca íves szegélyvonalának a meglévő utca szegélyvonalához csatlakozása is látványosan szakszerűtlen. Egyértelműen a villanyoszlop megtartásának a szándékára utal a villanyoszlop tövébe „odakészített” villanyszerelési védőcső is a közeli építendő házak számára, amivel még inkább konzerválni óhajtják e szakmaiatlan állapotot - írta.

Levelében úgy fogalmazott: kérdéses, hogy hogyan fognak ebbe a keskeny utcába az új telkekhez az építési nagyjárművek (betonpumpa, mixer, autódaru) és később a kukásautó bejutni? – Az új zsákutca végére nem épült ki Y-forduló sem, emiatt esetenként csak ütközésveszélyesen tolatva lehet majd kijutni e rendkívül keskeny utcából mindaddig, amíg meg nem hosszabbítják? Mi lesz az új utca neve, Villanyoszlop-kerülgető utca? – teszi hozzá olvasónk.