60 éve - A narancs jöhet, de légy nélkül Győr-Moson-Sopronba is

Méltatlankodva is hiába keresték boltjainkban november végén és december első napjaiban a Mikulás napi ajándékcsomagok összeállítói az egyik legkedveltebb télicsemegét: a narancsot. Hivatalos rendelkezés tiltja, hogy december elseje előtt és március 31-e után forgalomba kerüljön nálunk ez az illatos gyümölcs. E rendelkezés betartásának szigorú vigyázói a Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi Szolgálatának szakemberei. Közülük öten dolgoznak a hegyeshalmi vasútállomás mellett egy takaros kis házban, a Növényvédelmi Szolgálat ha ­tárkirendeltségén.

Forrás: Kisalföld Archív

- Mit „vétett?’ a narancs, hogy csak a megszabott időben és szigorú ellenőrzés mellett jöhet be az országba? — kérdezem a kirendeltség vezetőjétől, Halmágyi Károlytól.

— A narancs semmit. . . De a földközi-tengeri gyümölcslégy, amelynek kedvence a narancs, rengeteg kárt okozhat, ha megtelepedik nálunk. Ezt a veszélyes kártevőt eddig sikerült kirekeszteni az országból, és nagyon vigyázunk, hogy be ne jöjjön. Ezért a rendelkezés, hogy csak hideg időben, négy hónapig lehet nálunk forgalomban a narancs, míg nem rajzik a légy. Novemberben a szállítás is megkésett egy kicsit, azért nem jutott minden Mikulásnak narancs. A szállítmányok ellenőrzése nagyon szigorú. Egy-egy naranccsal vagy citrommal meg rakott vagonból harminc ládát szednek ki, mindem ládából harminchárom—harmincnégy citromot, narancsot. A szolgálat szakemberei alaposan megvizsgálnak minden szem kiszedett gyümölcsöt, amelyik fertőzésre gyanús, azt fölvágják.

— Talállak-e már kártevőt?

— Ritkán, de találunk. A fertőzött gyümölcs vagy visszamegy a feladónak, vagy konzervnek dolgozzák fel. De nem csak a citrommal, naranccsal és a többi déligyümölccsel, illetve a narancsléggyel szemben ilyen szigorúak a határkirendeltség szakemberei. Minden, az országból kimenő és az országba bejövő növényi eredetű szállítmányt megvizsgálnak, és minden szállítótól megkövetelik a növényegészségügyi előírások betartását. A küldeményt - a világ bármelyik legtávolabbi pontjáról érkezik is - egy „recept” kísér, a növényegészségügyi bizonyítvány. Rajta több-kevesebb kórokozó latin neve, amelytől mentes a gyümölcs, a zöldség, a gabona, a takarmány.

— A kártevők közül melyik a leggyakoribb?

— Növénye válogatja. A gyümölcsöknél például a kaliforniai pajzstetű, az amerikai fehér szövőlepke, a barackmoly. A szemesterményeknél a raktári kártevők, a molyok, sok növénynél a vírusok . . .

— Mikor van legtöbb dolga a kirendeltségnek?

— Nyáron és télen. Nyáron a zöldség és gyümölcsexporttal, télen a déligyümölccsel. A karácsonyi ünnepek előtt, december 22-én például egyetlen napon 8 vagon citrom , 8 vagon narancs és 2 vagon gesztenye érkezett a határállomásra. A mai nap „csendes”. Éjszaka egy vagon citrom érkezett és egy fűthető camionban banán. (Éjjel nappal szolgálatot tart a kirendeltség.)

— Honnan jött a banán?

— A tengeren és Nyugat Németországon keresztül Equadorból.

— Melyik állam okból jön legtöbb árú?

— Déli gyümölcs Olaszországból, gabona, vetőmagok Franciaországból és Németországból, kávé és kakaóbab Dél-Amerikából, Afrikából.

— És még mi minden?

— Sok féle áru . .. Bab és kerti mag, ribiszke-tő és vadalmaalany, szőlővessző és Hortensia, dughagyma és bükk csemete. Ezernyi fajta áru . . . És m ég több veszélyes növényi kártevő, amelyeket akaratlanul is terjeszt, világgá hurcol a kereskedelmet felvirágoztató ember. De a terjedésnek vannak gátjai, és e „gátakon” a Növényvédelmi Szolgálat szakemberei őrködnek.

50 éve - 1625,5 vagon édesség negyed év alatt Győrben

A Győri Keksz- és Ostyagyárban tegnap délelőtt tar­tották az új év első termelési konferenciáját, amelyen az 1974. év, ezen belül az első negyedév feladatait tárgyalták meg — csoportvezetőktől az igazgatóig — a résztvevők.

Sikeres évet zártak az ostya gyáriak : az iparágban "dobogós” helyet vívtak ki eredményeikkel maguknak. Az éves mennyiségi tervet 106,6 százalékra, termelési értéküket 105,4 százalékra, termelékenységi tervüket pedig 106,6 százalékra teljesítették. Ez évre szóló tervükben újabb 6,5 százalékkal kívánják növelni az előállított érteket, 5 százalékkal többet mennyiségben. Idei tervük szerint 1625,5 vagont töltenek meg termékeikkel: cukorkával, kekszekkel, teasüteményekkel, ostyákkal stb.

A tanácskozás elején adta át a tűzoltóság képviselője Akkurátny Károlynak, a gyár tűzrendészed felelősének a "Tűzrendészéti érdemrend” ezüst fokozatát jó tevékenységéért. A kis ünnepség után Kutasi László, a gyár igazgatója foglalta össze a múlt év eredményeit, s ismertette részleteiben is az idei feladatokat. Az évi és negyedévi tervszámok ismertetése után a munka, és üzemszervezés, az üzemi demokrácia és a munkaversenyek jelentőségéről beszélt részletesen, hangsúlyozva, hogy e három terület elszakíthatatlan a termelő munkától.

A Keksz- és Ostyagyár jövőre fogja ünnepelni alapításénak 75. évfordulóját. Az ünneplés előfeltétele — mondta az igazgató — hogy sikeresen zárják ezt az évet is. Nagy feladat hárul a gyár minden dolgozójára, hiszen zömében öreg gépekkel rendelkeznek s gyártókapacitásukat már rég teljes egészében kihasználják. Ezért van különös jelentősége a munka-szervezésnek, az üzemi demokrácia fogalmának tartalommal való megtöltésének és a külön féle munkaversenyeknek. Az igazgató beszámolója után az egyes területek vezetői szóltak hozzá, egészítették ki az elmondottakat, A csokoládémártók vezetője a teljes foglalkoztatásra tett javaslatot. A jánossomorjai gyáregység vezetője az anyagbeszerzésiről szólt, mint nehézségről. A múlt évben alakult szervezési osztály munkatársa az intenzív fejlesztés terveit ismertette — felsorolni is sok lenne a hozzászólókat, s az elmondott javaslatokat, észrevételeket. Építően kritikai légkör alakult ki az ostyaigyáriak évi első termelési konferenciáján, ami már maga záloga az éves tervek megvalósításának, a jövő évi méltó ünneplésnek. Ha az az alkotó munkakedv, ami a tanácskozáson meg ­ nyilvánult, átültetődik a munkatermekbe is, méltóan folytatják eddigi munkájukat.

Az elért jó eredmények hallatán nyilvánvaló, hogy arra is kíváncsiak a dolgozók, hogy ők mennyivel részesednek a haszonból: ezt február végére tudják meg a gyár vezetői. Hiszen a győri gyár csak egyik egysége a Magyar Édesiparnak, az összesítés, az arányok megállapítása a következő napok feladatai közé tartozik. Manapság szinte elkerülhetetlen, hogy ne beszéljünk a nyersanyagárak emelkedéséről, ez az édesiparnál szükséges is, hiszen a kakaót, a kávét csak importból szerezhetik be. Kétség kívül fogja éreztetni a hatását a nyereség alakulásában, hogy az elmúlt egy év alatt a kávé világ ­piaci ára 16 százalékkal, a kakaóbabé pedig több mint hetven százalékkal emelkedett. Ennek ellensúlyozáséra sok eszközzel él az iparág és az ország vezetése, de sokat tehetnek az üzemek vezetői, munkásai is. Ebben az évben a győrieknek lényeges fejlesztés, beruházás nélkül kell nagyobb eredményekét produkálniuk, s erre készek is a gyár dolgozói. A tegnap elhangzott feladatokat ma délelőtt a szocialista brigádok vezetői is megtárgyalják, a jövő héten pedig üzemi tanácskozásokon ismertetik a dolgozókkal.

20 éve - Az épülő autistaotthonért rendeztek bált Győrben

Két jótékony célt kitűző farsangi rendezvényen összesen ezren hálóztak a hétvégén Győrben, így mintegy hárommillió forint gyűlt össze a mindszentpusztai autistaotthon létrehozására.

Az egyetemi csarnokban megtartott lokálpatrióta-bálon több mint hatszázan mulattak együtt. Az Arrabona Lions Club és a „Mit Tehetnék Érted?” Autizmus Alapítvány közös estjén a Gyertyafény étteremben feleannyian. A hangulat és a jótékonyság szempontjából hasonló rendezvények szombaton zajlottak és ugyanannak a célnak az érdekében. A bál bevált forma az adománygyűjtéshez és az említett helyeken az emberek szórakozás közben társsá tudtak válni egymás problémáinak megoldásában. A befolyt összegek az autistáknak készülő mindszentpusztai épület kivitelezését segíthetik.

Az Arrabona Lions Club és a „Mit Tehetnék Érted?” Autizmus Alapítvány már másodszor szervezett együtt bált. A hétvégén a Gyertyafény étteremben több mint 300-an szórakoztak és jótékonykodtak. A felajánlásokból, a belépőkből és a tombolából származó bevételből 1,3 millió forint gyűlt össze az autista gyermekek javára. Varga István, a lionok alelnöke örült annak, hogy ennyi embert sikerült mozgósítani a cél érdekében, mert nekik és a hasonlóan jó szándékúak felajánlásainak révén a Mindszentpusztára tervezett otthon a csaknem egy évvel ezelőtti alapkőletétel óta tető alá került. Nyerges Csaba, a Kisalföld főszerkesztője, mint a bál védnöke leszögezte: a készülő autistaotthon a civil összefogás jelképe. Szólt arról, hogy többtucatnyi vállalkozásnak és civil szervezetnek köszönhetően az épület elérte a 40 százalékos készültségi fokot. Úgy véli, az ötlet kezdeményezői büszkék lehetnek arra, hogy ez központi támogatás nélkül sikerült. Elmondta, hogy lapunk továbbra is az otthon építése mellett áll.

Társak a megoldásban

Dr. Kiss István, az egyik bálozó szintén nem először vett részt olyan rendezvényen, amely a mindszentpusztai építkezést szolgálta. Ezúttal is szívesen adakozott, mert ismeri a törekvés eddigi történetét. Sajnálatosnak tartja, hogy csak a jótékonykodás a megoldás erre a problémára, de éppen ezért elengedhetetlen szerinte az összefogás. A bálba vendégként érkező Holle Zsuzsa is arról nyilatkozott, hogy azoknak a gyerekeknek, akik autizmusban szenvednek, megoldatlan a későbbi helyzete. Ugyan a saját családjában nincs ilyen probléma, de a sérült gyermekek integrálását mint óvónő fontosnak tartja. Úgy véli, az adománygyűjtésnek a bál elterjedt és bevált formája, ilyen alkalmakkor az emberek fehér asztal mellett szórakozva társsá tudnak válni egymás problémáinak megoldásában.

A második legnagyobb

Hasonló hangulat uralta szombaton este az egyetemi csarnokot is, ahol az ötödik Győri Lokálpatrióta Bál zajlott és öt étterem kényeztette kínálatával a mulatozók ízérzékeit. A különleges karakterű francia konyhát képviselő Hotel Schweizerhof étterme például kalóriában szegény, ízekben gazdag étkeket tálalt fel. A halaktól a vadakig sorolható széles választékból kiemelhető a libamáj terrine a hozzá való hagymalekvárral és a Provence fűszereivel ízesített sertéspástétom, a füstölt pisztrángfilével töltött burgonyacharlotte. A Győri Vendégvárók Egyesületének elnöke, Pető István főszervezőként úgy véli, a győri lokálpatrióták bálja a második legnagyobb bál hazánkban az Operabál után. Megtudtuk tőle, hogy hatszázan vásároltak rá idén belépőt és velük mulattak a protokollvendégek is. A résztvevők közt sok a „visszajáró vendég”, azaz a rendezvény törzsközönségre tett szert. Takács Zoltán feleségével és barátaival például eddig minden alkalommal megjelent ebben a bálban. Többek közt azért, mert a jó étkek és a jó borok mellett megfelelő nagyságú tánctérre számíthat. Serfozőné Tóth Andrea harmadszor vett részt az esten, minden alkalommal remekül érezte magát. Sok olyan ritkán látott ismerőse van, akikkel itt biztosan találkozhat. Győriként lokálpatriótának érzi magát, ezért is tartja fontosnak a megjelenést és szerinte az is természetes, hogy a bál melléállt egy fontos célnak, ezért szívesen adakozott. A bál hozadékit, a tombola bevételét a bálozók által tett felajánlásokkal kiegészítve az autista gyermekek mindszentpusztai otthonának felszereléséhez ajánlották fel a szervezők. Pontos szám még nincs, de várhatóan legalább annyit tudnak átutalni, mint tavaly, azaz mintegy kettőmillió forintot.

A lokálpatrióták bálján a Győri Jégsportért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Jakab Tamás bejelentette, hogy a győri emberek összefogásának köszönhetően sikerül befedni a helyi jégpályát. Elmondta azt is, a győri gyerekek ingyen tanulhatnak meg korcsolyázni. A bálban a legjobb táncospárnak járó kupát a Bakonyi házaspár nyerte el. A bál szépének Bausa Henriettet választották meg, udvarhölgyei Bakonyi Kata és Baranyai Judit lettek. A bál védnökei: Balogh József polgármester, Eredics Imre, Kun András, Schmidt Péter, Dömötörné Holeczky Judit alpolgármesterek, Firtl Mátyás, a megyei közgyűlés alelnöke, dr. Ecsi Béla, a Pro Űrbe Lokálpatrióta Egyesület, Szabó Péter, a Rotary Club, Mennyeiné Várszegi Judit, az Arrabona Lions Club és Döncző Zoltán, a Győri Lions Club elnöke.