November 15-től a nagyközönség is látogathatja a kívül-belül megszépült Tatai Csillagdát. Az összberuházás értéke mintegy 700 millió euró, a munkálatok 2021 januárjában kezdődtek el és 2023. szeptember végén fejeződtek be. A költségekhez Tata önkormányzata is hozzájárult. A megújult csillagda kedvezményezettje a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete.

A csillagvizsgálóban látható csillagászati távcsövet Posztoczky Károly is használta. Balról: Bencsik János országgyűlési képviselő, Csaba Attila amatőr csillagász és Michl József polgármester. Fotók: Kiss T. József

A megnyitó vendégei voltak Bencsik János országgyűlési képviselő, Michl József, Tata polgármestere, az ógyallai (Felvidék) Szlovák Központi Csillagvizsgáló kutatási igazgatója, Dorotovic Ivan és Mariam Vivenyec igazgató, valamint a Magyar Csillagászati Egyesület titkára, Mizser Attila.

Kovaliczky István, a TIT Komárom-Esztergom vármegyei igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, az eredeti épületet napra pontosan 50 évvel ezelőtt, 1973. november 11-én adták át, sajnos több konstrukciós hibával. Emiatt az egyik csillagászati távcsövüket több évtizeden keresztül nem tudták használni. Nagy „utat” járt be a Tatai Csillagda, míg mai, tetszetős állapotába került.

Kovaliczky István a TIT Komárom-Esztergom Vármegyei igazgatója és Buzz Aldrin amerikai űrhajós, a 2. ember aki a Holdon járt.

A csillagvizsgálóban működik egy amatőr csillagász­szakkör. Tagjai sokat tesznek a csillagászat mint hobbi népszerűsítéséért, elterjedéséért. Csillagvizsgáló eszközeik között megtalálhatóak a Tatai Csillagda névadójának, Posztoczky Károlynak (1882, Rácalmás – 1963, Környe) a hagyatékai, köztük a még mindig jó paraméterekkel rendelkező távcső, amellyel a naptevékenységeket is megfigyelhették. Posztoczky több volt, mint egy amatőr csillagász, eszközei alkalmasak voltak arra, hogy rendszeresen végezzen velük csillagászati megfigyeléseket. Nagy hatással volt rá Konkoly Thege Miklós (1842–1916), a korszak neves magyar csillagásza, akit személyesen ismert és tisztelt. Posztoczky elhatározta, erdőtagyosi (Környe mellett) birtokán egy csillagdát épít, amelyet megvalósított. A csillagásszá vált földbirtokost az univerzum csodálata „szippantotta be”. A közel száz darabból álló csillagászati eszközgyűjteményének nagy része fennmaradt. Szinte ugyanazokon a helyeken vannak elhelyezve, ahol valaha is állhattak.

A múzeumi részben Posztoczky Károly hagyatéka. Balról Kovaliczky István és ógyallai kollégái, Dorotovic Ivan és Mariam Vivenyec.

Többen visszaidézték a tatai csillagvizsgálóval kapcsolatos személyes élményeiket, mint például Mádai Attila, Horváth Tibor Hegyhátsálról, Tepliczky István tatai amatőr csillagász. Azok, akik a főbejárat felől érkeznek, találkozhatnak Neil Armstrong és Buzz Aldrin képmásával, holdbéli tájjal. A két egyesült államokbeli űrhajós volt az első két ember, aki a Földön kívül más égitestre is eljutott. Ez mindenkinek erőt adhat.