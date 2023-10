A soproni önkormányzat a múltheti közgyűlésen döntött arról, hogy átalakítják a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. vezetését és két külön területre választják szét. A kulturális terület vezetőjének Kóczán Pétert, a kommunikációért felelős vezetőnek pedig Kuslics Balázst választották meg.

Az utóbbi években több változáson ment keresztül a Pro Kultúra, amit 2017 óta művészeti és adminisztratív téren is Pataki András irányított, aki a 2021-ben meghirdetett pályázaton már nem indult újra a menedzseri pozícióért. Pataki Andrástól az ügyvezetői posztot Ragány Misa tavaly 2022. február 1-jén vette át. Azonban az ügyvezető tavaly októberben azonnali hatállyal, indoklás nélkül lemondott posztjáról. A Pro Kultúra ideiglenes ügyvezetésével végül Kuslics Balázst és Kóczán Pétert bízták meg a képviselők.

Mindeközben az energiaválság miatt bevezetett takarékossági intézkedések keretében bezárták a Pro Kultúra fenntartásában működő Gyermek és Ifjúsági Központot, amit időközben eladásra is kínáltak. Ugyan az energiaválság még nem ért a végéhez, az önkormányzatnak sikerült spórolnia, és rendeznie a költségvetését. A szeptemberi közgyűlésen pedig döntöttek arról, hogy a Gyermek és Ifjúsági Központ az önkormányzat tulajdonában marad és újra indítják a közművelődési, kulturális programok helyszíneként. A Rendezvényház továbbra is teret adhat többek között színvonalas gyermekprogramoknak, mint színházi előadások, Pöttömszínház, filmvetítés, mesedélután, de az ifjúsági programoknak is otthont ad a koszorúcskától kezdve a tánciskolákig. Természetesen családi és nyugdíjas programoknak is teret biztosít, mint a koncertek, idősek találkozója vagy a szabadegyetem.

Továbbá a közgyűlés döntését követően egy úgynevezett profiltisztítás keretében átvizsgálta az egyes gazdaság társaságai által végzett tevékenységeket és a létesítő okiratokban szereplő tevékenységi köröket, és ennek eredményeként arra jutott, hogy a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-hez a jövőben kizárólag a színház és a közművelődés feladatok tartozik. A rendezvények, a turisztika, a Soproni Téma és a városmarketing pedig a Soproni Kommunikációs Központ Kft-hez kerülnek, amely új névvel működik tovább, Soproni Városmarketing Kft.-ként. A kulturális feladatokat ellátó céget Kóczán Péter, az új kft-t pedig Kuslics Balázs vezeti.