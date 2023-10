- A magyar emberek biztonsága a mai naptól sokkal jobban védhető és garantálható. Olyan vadonatúj és legmodernebb technológiát képviselő légvédelmi rakétarendszer került a Magyar Honvédség birtokába, amely egy nagy kirakós új eleme - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere. - Nincs nemzeti szuverenitás, biztonság és honvédelem jól működő földi telepítésű légvédelem nélkül. Ezt láthatjuk és tapasztalhatjuk a szomszédunkban zajló ukrán-orosz háborúnál, és a Közel-Keleten izraeli-arab konfliktus esetében is - hangsúlyozta.

A legújabb fegyverrendszer nagy magaságú és közepes hatótávolságú oltalmat nyújt. Másik tizenkét országban már alkalmazzák, és a legnagyobb erőssége, hogy irányító állomások kapcsolatára épülő hálózati kialakítást tesz lehetővé.

Hozzátette a miniszter, hogy a NATO államokban rendkívül elterjedt és kiváló amerikai gyártmányú AMRAAM rakétákkal működik, melyeket a Gripen harci repülőgépek is használnak. A világ élvonalát képviseli a rendszer, amelyet a NATO-országok közül elsőként Magyarország tudhat magáénak.

A miniszter megemlítette azt is, hogy tavaly megkezdte működését az Airbustól beszerzett a Multifunkcionális Légvédelmi Rakéta Műveleti Központ, a SAMOC. - Folyamatban van az izraeli LM 20-84-es multifunkciós radarok beszállítása és rendszerbe állítása, amely a közismert izraeli Vaskupola rendszer "szemeit" képviseli - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. - 2024 nyaráig további négy NASAMS alegységet, valamint egy kisebb tartalék alegység technikai eszközeit szállítják le - jelentette be a honvédelmi miniszter. A rakétautánpótlás folyamatos lesz, valamint a rendszer kiegészítő és gyakorló eszközei is érkeznek majd.