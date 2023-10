Matek faépítő elemekkel

Kicsit közhelyes nyitány, ám a témában mindenki érintett, hisz ha szerettük, gyakran, ha utáltuk, néha: iskolába mindannyian jártunk. Beszélgetésünk első körében az alma matereinkről váltottunk pár szót.

„Az általános iskolám már nem működik a Szabolcska utcában, igaz, oktatási intézmény maradt, ebbe az épületbe járnak a Szabóky-szakiskola növendékei napjainkban. A ’70-es évek elején az Ady-iskola Győr fiatal sulija volt. Nemcsak az épület számított újnak, hanem a pedagógiai elvek is. Kísérleti osztály volt a miénk, Lénárd Ferenc útmutatása szerint.

A többi győri iskolához képest más módszerekkel tanultuk a matematikát, faépítő elemekkel gyakoroltuk a kombinációkat, a cél a problémamegoldó készség fejlesztése volt. Emellett nálunk vezették be először a szabad szombatot a városban” – kezdte Csobayné Pintér Éva. Hogy utóbbi mondatot fiatal olvasóink is értsék: anno a szombat is tanítási napnak számított úgy, hogy a hétvégi óraszám semmivel sem volt alacsonyabb a hétköznapokhoz képest.

Színes iskolák

Biczó Zalán szintén középkorú győri oktatási intézményben, az egykori zöld iskolában kezdte tanulmányait Marcalvárosban. A rendszerváltás előtti időkben előszeretettel illették színekkel az újabb győri iskolákat; ez a közbeszédben még most is él. A piros iskola Szabadhegyen nyitotta meg kapuit, a kék Adyvárosban – utóbbi esetében ez okozott némi képzavart, hisz névadónak Fekete Istvánt választották –, míg a barna iskola, közel a zöldhöz, szintén Marcalvárosban várta a diákokat.

Diákok integetnek az adyvárosi kék iskola emeleti teraszán a ’70-es évek végén. Fotó: Régi Győr

„A zöld iskola, a mai Kovács Margit alapfokú művészeti iskola és iparművészeti szakgimnázium, eredetileg nemcsak oktatási intézménynek, hanem művelődési központnak is épült 1981-ben. Annak nagyon örültünk a diáktársaimmal, hogy tágas aulánk volt, ahol mozivetítéseket és kiállításokat is tartottak” – mondta Biczó Zalán. Jelen sorok írója a Radnótiban koptatta a padokat, Győr egyik legrégebbi oktatási műhelyében, amely idén ünnepli alapításának 120. évfordulóját.