Törött dilatáció okozta a fő fejtörést

Az észak-dunántúli szakaszokon a fő fejtörést a szakembereknek a Rába híd dilatációjának cseréje okozta Győr térségében. Ez a munka május elejétől egészen mostanáig, szeptember közepéig tartott.

Itt azonnali beavatkozásra volt szükség, mivel a dilatáció az autópálya egyik oldalán eltörött. Miután a vészhelyzetet megoldották, azt a döntést hozták, hogy biztonsági okokból a sztráda másik oldalán is cserélik a műtárgy elöregedett szerkezetét.

Győr térségében a Rába híd törött dilatációjának cseréjén négy és fél hónapig dolgoztak a szakemberek. Ez a feladat a napokban zárult. Fotó: MKIF

Jelenleg három etapon dolgoznak

Az elmúlt hetekben az útépítők a Mosoni pihenőhelynél Mosonmagyaróvár közelében és Börcs térségében dolgoztak, miközben jelenleg is tart az M1-es burkolatának javítása Komárom-Esztergomban a Remeteségi pihenőhelytől a Grébics megállóig, valamint Nagyigmándnál is. Győr-Moson-Sopronban a magyar-osztrák határ közelében három km-es szakaszon vetik be a munkagépeket ezekben a napokban.

Ha az említett három etappal végeznek, akkor november elejéig további hat szakasz felújítását kezdik el bő 40 kilométeren. Ezek nagy része az M1-es győri elkerülőjét érintik majd; Nagyszentjános, Győrszentiván, Ménfőcsanak, Gyirmót, Ikrény és Börcs közelében.

Adódtak kellemetlen meglepetések

A tervezetthez képest menetközben hány új szakaszt kellett bevonni a korszerűsítésbe a gyorsan romló útfelület miatt? – kérdeztük. „Új etapokkal nem bővítettük a listát, ám az rendszeresen megesett, hogy a tervezetthez képest hosszabb felületen aszfaltoztunk, vagy a pálya mélyebb rétegeit is cserélnünk kellett. Sokszor ugyanis csak a felület felmarása után derült ki, hogy vannak mélyebb szerkezeti elváltozások, amelyek azonnali megoldást kívántak” – hangzott a válasz.

A sztráda mindkét oldalán közel 40 kilométernyi rekonstrukciót terveznek még idén ősszel. Ezek a munkák főként Győrhöz közeli szakaszokat érintenek majd. Fotó: MKIF

A három sáv szem előtt

Szimicsku László hozzátette: jövőre is várhatók burkolatcserék az M1-esen, elsősorban a Bábolnához közeli Concó-pihenőhely és a hegyeshalmi határ között.

„Az is célunk a mostani beruházással, hogy az M1-es kétszer háromsávosra tervezett bővítésének indulásakor (a legutolsó információk szerint ez 2025-ben kezdődhet legkorábban – a szerk.) minél kevesebb helyszínen kelljen újabb beavatkozásokat végezni az aszfalton. Ennek azért van jelentősége, mert a háromsávos szélesítés idején kétszer kétsávot szinte folyamatosan biztosítani akarunk a közlekedőknek” – hangsúlyozta az MKIF kommunikációs vezetője.