Éjszakai műszak jöhet augusztusban

„Az erős forgalom miatt minden bizonnyal olyan helyszíneken is be kell avatkoznunk, amelyekkel az év elején nem számoltunk. Jelenleg 2+1+1-es tereléssel biztosítjuk a forgalmat a munkálatoknál, ám kollégáink védelme érdekében augusztusban várhatóan áttérünk az éjszakai műszakokra. Nyár végén a Mosoni pihenőhely szervizútjai is burkolatfelújításon esnek át, de ez nem jár majd a pihenő teljes lezárásával” – közölte Szimicsku László. A szóban forgó útmunkáknak mennyi a büdzséje Győr-Moson-Sopronra és Komárom-Esztergomra vetítve? – kérdeztük.

„Ezt jelen pillanatban nehéz megmondani. Mint említettem, sokszor a rétegek eltávolítása után tudjuk meg, milyen mélységben, hány réteget kell pótolni. Országosan idén 297 km gyorsforgalmi út felújítását tervezzük, 2,5 millió négyzetméteren újul meg a burkolat. Korszerűsítünk 123 hidat és felüljárót is. Ezek országosan több tízmilliárd forintba kerülnek” – hangzott a válasz.