30 éve - Hidegvérű, profi gyilkos

Tudja-e, hány családot tett tönkre? Csaknem három év várakozás és megfeszített munka után végre megnyugodhatnak megyénk rendőrei: rendezték a régi számlát egykori kollégájuk - Ősz Zsigmond főtörzsőrmester - gyilkosával.

Amikor a nyomozás annak idején megkezdődött, senki sem sejthette még, hogy a gyilkos, Donászi Aladár egy 21 éves egyetemista és egy vadász, társa, Bene László pedig egy másik, kötelességét teljesítő vadász életét is kioltja majd. - Milyen érzés volt a nevét viselő" veszélyes bűnözők után nyomozni? -kérdeztük dr. Bene László ezredest, megyénk bűnügyi főkapitány-helyettesét a szenzációs bejelentés másnapján.

- Bíztam abban, hogy akik ismernek, azok véletlenül sem hiszik azt, hogy bűnözővé lettem. Ennek ellenére szíven ütött a névrokonság.

-Az, hogy a hírt nem Budapesten, hanem Győrben jelentették be, nem lehet véletlen. Mivel érdemelték ki ezt az elismerést?

- Az első két gyilkosság, és a fegyveres rablások ügyében minden megye külön nyomozott, egészen a két vadász haláláig. (A bűnözők viselt dolgairól pénteki számunkban számoltunk be.) Az utolsó gyilkosságnál használt fegyverek miatt egyértelművé vált, hogy a bűncselekmények összefüggnek, ekkor a különböző nyomozati szervek leültek tárgyalni egymással. Az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása mellett Pest, Fejér és Győr-Moson-Sopron megye főkapitányságai a saját területükön, de összehangoltan dolgoztak, az összegyűjtött információkat pedig számítógépen dolgoztuk fel. A bűnözők nyomára vezető alapinformációkat azonban mi szolgáltattuk, és Győrben derült ki az is, hogy név szerint kiket kell keresni.

- Donászi Aladárt Budapesten fogták el, mégis Győrben hallgatták ki. Miért?

- Itt ölte meg a kollégánkat, ő elsősorban a mi elkövetőnk volt. Nyomozati taktika is van abban, kit, hol hallgatnak ki, erről azonban nem szeretnék többet mondani.

- Voltak Donászinak győri kapcsolatai?

- Periférikus kapcsolatai voltak városunkban. A gyilkosságkor használt lopott sárga Ladát például, a bűncselekményt megelőzően egy győri polgár hozta le a fővárosból.

- Szerda délutántól csütörtök reggelig 18 órán keresztülhallgatta ki Ősz Zsigmond gyilkosát. Mi a véleménye róla? -kérdeztük Bánhalmi Zsolt őrnagyot, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjét.

- A hosszú kihallgatás nem okozott gondot Donászinak, direkt ő kérte, hogy essünk túl rajta egyszerre. Kisportolt, jó kiállású, profi bűnözővel van dolgunk, véleményem szerint ő az elmúlt 30 év negatív főhőse. Intelligens, hidegvérű, katonai főiskolát végzett és nyelveket beszél. Hónapokon keresztül készítette elő a bűncselekményeket. Ugyanakkor könyörtelen, egy ember élete nem jelentett számára semmit.

- Mióta tudták, hogy kiket kell keresni?

-Hosszabb ideje a látókörünkben voltak, de a bizonyítás nehézsége miatt nem csaphattunk le korábban. Munkánkat nehezítette, hogy képzett, intelligens bűnözőkkel volt dolgunk, akik a környezetük, sőt - amennyire lehetett - még a családjuk előtt is titkolták tevékenységüket. Készek voltak arra, hogy bármelyik pillanatban „illegalitásba” vonuljanak: hamis iratok, gépkocsik, lakások álltak ehhez a rendelkezésükre. Életcéljuk volt a bűnözés, így akartak meggazdagodni - mondta dr. Bene Lászlóezredes.

- A győri nyomozásnak korábban két másik gyanúsítottja is volt...

- Téves úton jártunk, de ezt akkor nem tudhattuk. A rendelkezésre álló közvetett bizonyítékok alapján alaposan gyanúsíthatták a két férfit. Egyiküket négy szemtanú is felismerte, a másiknak valóban volt a birtokában egy olyan típusú fegyver, mint amilyennel a gyilkosságot elkövették. A vizsgálatot végül bűncselekmény hiányában megszüntettük ellenük - válaszolt Bánhalmi Zsoltőrnagy.

- Egész éjjel sírtam, nem tudtam aludni. A férjemet nem kaphatom vissza, de a hír nagy megnyugvással tölt el - mondta el lapunknak Ősz Zsigmondözvegye. - Nem is tudom igazán mit érzek legbelül, megkönnyebbülést, vagy örömöt? Kimentem a temetőbe, elmondtam neki is a hírt...

Ősz Zsigmondné mindennap kijár a temetőbe férje sírjához, a sírásók már régi ismerősként köszöntik. Tegnap köré gyűltek, kérdezték: tudja-e már a nagy újságot? Tudta. Reggel egyfolytában csengett a telefon, ismerősök, rokonok, ismeretlenek kérdezték meg újra és újra: hallották-e, olvasták-e, tudnak-e róla, hogy elfogták a gyilkost? A legkisebb gyerek, egy 11 éves kisfiú újra és újra az apjával álmodik. Jött haza rendőrruhában és nevetett rám... - mondja édesanyjának. Ősz Zsigmond, miután kisfia megszületett - mintha csak megérzett volna valamit - többször elmondta asszonyának: Ha velem valami történne, ne engedd, hogy elfelejtsen!...

- Nagyon szeretném látni a tettest. Megtudni, miért csinálta, mit vétettünk neki? - mondja az asszony. - Ha másképp nem lehet, akkor úgy is jó, hogy ő ne lásson, csak én figyelhessem. Nézhessem az elvetemült képét... Azért, ha megengednék, megkérdezném tőle: nem gondolt rá, hány családot tesz tönkre?...

20 éve - Elvesztett gyermekek

Több mint két órán keresztül tartott tegnap az az egyeztető tárgyalás, amelynek eredményként az egy hónapos L. Richárd sorsáról gyámosok és gyermekvédelmisek döntöttek. Eszerint az ácsi Lukács szülők nem vihetik haza a csecsemőt. A kisfiú a bíróság végleges döntéséig a tatabányai gyermekotthonban marad. A Kisalföld beszámolt arról, hogy február végén egy 3 és egy 5 éves kisfiú vesztette életét egy ácsi lakástűzben (Kisalföld, február 28., április 1.).

A végzetes napon a 31 éves Lukács Istvánné 6 éves kislányát, Petrát vitte óvodába, s az alvó Dénest és Dávidkát magára hagyta - körülbelül húsz percre. A felébredő kisfiúk a kihúzott, ám még meleg hősugárzó nyílásába feltehetően papír zsebkendőket dugdostak, ez okozhatta a lakástüzet. A gyermekek füstmérgezésben a helyszínen meghaltak, az anya ellen a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság kiskorú veszélyeztetése és gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatott vizsgálatot és vádemelési javaslattal átadta azt az ügyészségnek.

Az ácsi szülők hetedik gyermeke, a most egy hónapos Richárd kis híján már február végén megszületett, amikor az édesanyja rálelt halott fiaira: Dávidra és Dénesre. Lukácsné a sokkhatástól kórházba került, ahol nyugtató infúziókat kapott, így időben - bő egy hónappal a tragédia után - és egészségesen jött világra a hetedik gyermek, akinek a sorsáról a hatóság tegnap döntött Tatabányán. A szülők tíz évvel ezelőtt már egy négyéves kislányt is eltemettek. A pár akkor külön élt és Lukácsné akkori élettársa — amíg az édesanya terhesgondozáson volt — olyan súlyosan bántalmazta a gyermeket, hogy az belehalt sérüléseibe. A később születő és ma kilencéves Annamarit az anyai nagymama neveli, míg a hétesztendős Miklóst az édesanya bátyjáékra bízták. A hatéves Petra - aki a szüleivel lakott - a tragédia óta a nagybátyjáékkal van. Lukácsné Erika hét gyermeket szült, ám most otthonukban egyetlen gyermeküket sem ölelheti magához.

A tatabányai gyermekotthonban tegnap tartott tárgyaláson a családgondozó, védőnő és a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársa is egyértelműen azt állította, hogy a jelenlegi helyzetben Lukácsékhoz nem kerülhet haza az egy hónapos csecsemő. Körülményeiket, a gyermekkel való kapcsolattartást hozták fel indoklásként, aminek részleteiről azonban nem tájékoztatták a sajtót, mondván, „a szenzációból elég”.

Lukácsné Erika a tatabányai gyermekotthonban - a hatósági procedúrát és kérdésözönt feladva — egy alkalommal a folyosóra is kiment. Elege lett. Úgy érezte, kétségbeesett szélmalomharcát nem bírja tovább. Ugyan sem a Réti utcai gyermekotthon vezetője, sem pedig a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársa nem erősítette meg, ám a Kisalföld úgy tudja, a kis Ricsi néhány héten belül Lukácsné sógornőjéhez kerül, aki a munkáját feladva gondozza a kisbabát és nővérét, a hatéves Petrát. Lukácsné Erika eközben újabb és újabb tárgyalás elé néz, meglehet, börtönbe kerül. A férj a legnehezebb időszakban is kitart az asszony mellett, ahogyan mondta, ez a kötelessége és szívből teszi. Üresen kong a ház most Ácson, csak a mózeskosárban összekészített babakelengye, a babakocsi árulkodik arról, hogy hazavárták Richárdot. A Lukács szülők megerősítették: a végsőkig harcolnak a kisfiúért és testvéreiért. A rájuk szakadt tengernyi gyász és bánat ellenére szeretnék, ha együtt maradhatnának.

„Amíg nagy szegénységben és jóformán tüzelő nélkül maradtunk, hiába is fordultunk bárhová. Most egyszeriben háromszor is jártak nálunk környezettanulmányon, megvizsgáltak mindent. Ha nem történt volna velünk tragédia, ugyanúgy senki sem törődne velünk, de most hiába is kapaszkodnánk egy szalmaszálba. Senki nem segít, csak a bánatunk és az egyedüllétünk maradt.”

10 éve - Motorostragédia a kanyarban

Borzasztó tragédia rázta meg tegnap délelőtt Fertőrákost. Egy 34 éves helyi fiatalember sportmotorjával halálos balesetet szenvedett a Fő utcai kanyarban. A mentők egy órán át küzdöttek érte, de menthetetlen volt.

Hatalmas erővel csapódott a villanyoszlopnak az a 34 éves férfi, aki motorkerékpárjával kisodródott tegnap délelőtt a Fő utcai kanyarban. A jármű még métereket csúszott a járdán, szinte letarolt mindent, ami az útjába került - ezer szerencse, hogy épp senki sem járt ott. A jármű vezetője a motorkerékpárról leesve az út menti villanyoszlopnak csapódott, míg a kétkerekű egy betonlépcsőnek ütközött.

Óriási csattanást lehetett hallani, borzasztó volt! Kifutottam az utcára, láttam, hogy ott fekszik szegény kifacsarodott tagokkal - mondta el könnyeivel küszködve az egyik szemtanú. A balesetet szenvedett fiatalembert ismerték a faluban, a Fő utcán sokan nézték végig, hogy küzdenek egy órán át az életéért a mentők. Ott voltak családtagjai is, akik kétségbeesetten fohászkodtak szerettük megmeneküléséért... A mentőhelikopter is leszállt a közelben, de már odáig sem lehetett elszállítani az összetört testet: a fiatal férfi minden erőfeszítés ellenére meghalt, a baleset az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket okozott.

A rendőrség hivatalos közlése szerint a Honda CBR 1000 RR típusú motorkerékpárt vezető helyi lakos egyedül közlekedett Fertőrákos belterületén. A motoros Balf felől Sopron irányába haladt, mikor a balra ívelő útkanyarulatban nem az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének megfelelően választotta meg járműve sebességét, aminek következtében a motorkerékpár hátulja megcsúszott, irányíthatatlanná vált és az úttesten a bal oldalára dőlt. A jármű vezetője a motorkerékpárról leesve az út menti villanyoszlopnak csapódott, míg a kétkerekű egy betonlépcsőnek ütközött.

Tanácsok motorosoknak: Tabi Sándor motorosoktatót is megdöbbentette a tegnapi baleset. A szakembertől azt kértük, néhány jó tanáccsal segítse a megelőzés érdekében a motorral közlekedőket. - Nem a motort kell hibáztatni. A tragédiák hátterében szinte mindig vezetéstechnikai hiba áll - hangsúlyozta Tabi Sándor. - Minél nagyobb teljesítményű a motor, annál finomabban kell bánni vele. Nagyon fontos az abroncs megválasztása, a fékberendezések rendszeres ellenőrzése. Tisztában kell lenni a motorunk képességeivel, és sohasem szabad túlbecsülni önmagunkat - mondta el szomorúan a szakember.