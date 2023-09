Az időkapszulába, amit az iskolában használt anyagokból készítettek el, bekerültek többek között az osztályok, az oktatók és a dolgozók fényképei és névsora, de belerakták a házirendet és a KSH-adatok szerinti élelmiszer­árak listáját, valamint a Kisalföld aznapi számát.

A rendezvénysorozaton a Szakmák délelőttjén megemlékeznek az egykori november 12-i ünnepélyes átadóról, de szerveznek városismereti napot is, ahol szó esik majd az iskola múltjáról. Emellett túrasorozatot is indítanak, ahol a diákoknak a tanév során 35 kilométert kell megtenniük, de készül naptár és lakatfal is. Az iskola honlapján megjelent az első jubileumi kiadvány.