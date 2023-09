Németh Zoltán beszédében hangsúlyozta, komplex fejlesztés valósult meg Fertőszéplakon. - A Győr-Moson-Sopron vármegyei utak állapota országosan is utolsó helyen szerepel, melyek az elmúlt hetven évben leromlottak. Az elmaradást betudhatjuk annak, hogy Sopron és környéke határ térség, a szocialista időszakban pedig nem fordítottak gondot az utak állapotára. Éppen ezért szükség volt egy nagy horderejű útfejlesztésre - idézte fel a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés elnöke.

- Most már Győr és Sopron között, az M85-ös gyorsforgalmi úton közlekedhetünk, ami egy hiánypótló fejlesztés volt, de emellett fontosnak tartjuk a kisebb utak felújítását is. Sopron térségét nagy gazdasági fejlettség jellemzi, tehát nem csak az emberek közlekednek, de a vállalkozások a kamionok is használják az utakat áruszállításra. Nekünk pedig biztosítanunk kell a biztonságos közlekedés alapfeltételeit, éppen ezért fontosak ezek a fejlesztések. Az eredeti 1,5 milliárd forintos keretösszeget, amit az infrastruktúra fejlesztésére szánt a kormány végül 3,3 milliárdra bővítették fel, így sokkal több beruházást tudtunk megvalósítani, melyekhez a Magyar Falu Program is hozzájárult. Fertőszéplakon ráadásul nem csak az aszfalt burkolat cseréjét jelentette a beruházás, hanem egy komplex fejlesztés valósult meg csapadékvíz-elvezető rendszerekkel a kerékpárosok és gyalogosok biztonságát szem előtt tartva - részletezte Németh Zoltán.

- Fontosnak tartom a Fertő-parti út teljes felújítását, s jól állunk e tekintetben. Kevesebb, mint öt kilométer hiányzik és most egy újabb fontos szakasz készült el. Fertőszéplakon a templomtól a település tábláig megújult az út közel háromszáz millió forintos kormányzati támogatásból - mondta Barcza Attila. Hozzátette, a megújult útszakasszal a közlekedés biztonságosabbá vált és a falukép is megszépült.

A beruházás Fertőszéplak átkelési szakaszát érinti, ahol az elöregedett, egyenetlen, töredezett felületű burkolatot cserélték le a szakemberek. A felújítás során az aszfalt réteget le kellett marni, majd két új aszfalt réteg, 4 centiméteres kopóréteg és 7-12 centiméter közötti kötőréteget építettek be. Azokon a szakaszokon, ahol teherbírás hiányt tapasztalt a tervező, további 7 centiméteres aszfalt réteg és zúzottkő alapréteg készült el. A szakaszon több száz méter szegélysor épült, biztosítva a víz elvezetését, a kerékpárosok biztonságos közlekedése pedig kialakított kerékpársávon valósulhat meg. A kivitelezés során a két pár buszmegálló peronját és az öblök burkolatát is szintre kellett emelni, a szegélyt át kellett építeni és az autóbuszöblöket is le kellett burkolni. Sor került a KRESZ táblák cseréjére és új tartós burkolati jelek festésére is. A kivitelezési munkákat Euroaszfalt Kft. végezte el 120 nap alatt.

Kóbor Attila köszöntőjében arról beszélt, hogy a település számára fontos fejlesztés volt az út megújulása. - Gyakorlatilag tíz év munkája van abban, hogy Fertőszéplakon az átmenő út teljes egészében megújult. Három ütemben sikerült kivitelezni, melyet a kormány támogatott, de kellett hozzá a közút és a lakosság áldozatvállalása is. Azt gondolom, hogy azokban az esetekben, amikor a települési önkormányzat, a magyar közút és a régiós politikai akarat össze tud dolgozni nagy dolgokat képes megvalósítani - mondta a polgármester. - A településfejlesztési stratégiánk fontos része a turizmus fejlesztés, mely területen számtalan olyat attrakcióval rendelkezünk, ami miatt nem véletlenül nevezik Fertőszéplakot a Fertő-part kincsesdobozának. Ehhez pedig hozzájárul a XXI. századi színvonalú út is. Most a feladatunk az, hogy a beruházásnak köszönhetően összekapcsoljuk a Fertő-táji értékeket - fűzte hozzá Kóbor Attila.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően olyan régi vágyak is megvalósultak, mint hogy a temetőnél, ahol amúgy is nagy a forgalom legyen gyalogátkelőhely.

Az átadó ünnepségen Kecskeméti Attila elmondta, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hat útszakaszt újított fel az idei évben, melyek összérték 1,8 milliárd forintba kerültek. - A tervezett beruházások mindegyike elkészült. A felújított, színvonalas út az emberek munkába járását és életkörülményeit javítja - részletezte a vármegyei igazgató.

A beruházásokat követően nőtt a forgalombiztonság és nagymértékben javult az út szolgáltatási színvonala. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. bízik abban, hogy a gondozásában megújuló országos közút minden közlekedő megelégedésére szolgál majd, a térségben pedig betölti a neki szánt szerepet, biztosítva ezzel a térségi központok, óvodák, iskolák, munkahelyek, intézmények gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb elérését.