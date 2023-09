Legutóbb az 1970-es években volt átfogó, nagy felújítás a győri bazilikában, ami akkor tíz évig tartott. A mostani munkálatok tervezése 2015-ben kezdődött el, az állványok 2017-től álltak a templomban, amit rövid időre be is zártak a hívek előtt, az építőmesteri munkák és a Mária-hajó restaurálása miatt. A Nagyboldogasszony-székesegyház tornyába tavaly szeptemberben hat új harangot is beemeltek. Az újraszentelés napjának azért választották szeptember 13-át, mert korábban is ez volt a bazilika felszentelésének időpontja. Az eseményen részt vett dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is.

A Káptalandombon magasodó épület a mindenkori győri püspök főtemploma, az Egyházmegye lelki központja. Az épület a város történelmének lenyomata is, magán viseli a különböző korok stílusjegyeit. A különböző korok háborúi, valamint a földrengések okozta károk után többször romjaiból kellett újjáépíteni vagy renoválni. Zsúfolásig megtelt szerdán délelőtt a Székesegyház, aminek felújítása több mint 4 milliárd forintból valósult meg, többségében állami forrásból. Megújult a főtemplom homlokzata, korszerűsítették a tornyot, amelybe új harangok is kerültek. Restaurálták a mennyezeti freskót és a barokk falfestményeket, felújították a székesegyház fő- és mellékoltárait, valamint a karzatot is.