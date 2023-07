Összefogás 1 órája

Anna baba gyógyulásáért dartsoztak Mosonmagyaróváron - A pici lány fél év múlva lehet túl a májtranszplantáción

Fél éven belül túl lehet a májtranszplantáción az a féléves kislány, akit a Jóakarat Hídján keresztül alapítványunk is támogatott. Döme Anna javára most a dartsosok is összefogtak.

Mészely Réka

Korábban is több akciót szerveztek az öttevényi kislány, Anna gyógyulásáért, a Példa Egyesület 1,6 milliót gyűjtött a kislánynak. Fotók: Kerekes István

Békésen mosolyog a tündéri kislány a babakocsijában. Most már szerencsére jobbra fordult a féléves lányka állapota, de Döme Anna földi léte rövid ideje alatt már nagyon sok időt töltött kórházban. Túl az életveszélyen most májtranszplantációra vár. A kislány történetéről már korábban beszámoltunk. Azóta is sajnos sok megpróbáltatáson ment át a Döme család.

Anna baba gyógyulásáért dartsoztak Mosonmagyaróváron - fotók: Kerekes István

– Fél éven belül el kell végezni a májtranszplantációt, a műtét Hamburgban lesz majd. Ehhez azonban meg kell erősödnie a lányunknak. Most legalább hét kilósnak kellene lennie, de éppen hogy öt kiló. Sajnos eddig sok időt töltött kórházban, a győri majd a budapesti intenzíven, életveszélyben vérmérgezés miatt lélegeztetőgépen is volt. Két hete pedig hörgőgyulladás miatt kezelték – sorolta az édesanya, Döme Csorba Dominika, aki abban bízik, lánya most tud erősödni, hogy felkészülhessen a májtranszplantációra. Úgy néz ki, az édesapa, Döme Zoltán lehet majd a donorja. Arra készülnek, hogy legalább három hónapot kell majd Hamburgban tölteniük. Korábban is több akciót szerveztek az öttevényi kislány, Anna gyógyulásáért, a Példa Egyesület 1,6 milliót gyűjtött a kislánynak.

Szombaton a Mosonmagyaróvári Darts Club Egyesület szervezett jótékonysági versenyt. Szabó Róbert elnök tájékoztatása szerint a nyári vakáció ellenére negyvennégy versenyző indult a páros megmérettetésen. A nevezési díjon túl a Szarka György és Szelle József által felajánlott kolbászt is kínálták, így kétszázezer forinttal tudták a családot támogatni. - Úgy gondoljuk, sikeres volt a gyűjtés, és a támogatóknak hála biztosan megvalósulhat a műtét. Így a sok segítőnek köszönhetően nem lesz anyagi akadálya a külföldi operációnak. Szeretnénk megköszönni a gyűjtéseket, és szeretnénk lezárni azokat - búcsúzott az édesanya.



