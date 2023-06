Anna születését megelőzően édesanyja, Dominika részt vett a szükséges vizsgálatokon, hogy lássák, minden rendben van az érkező, várva várt gyermekkel. Az eredmények semmi problémára utaló jelet nem mutattak. A szülés sürgősségi császármetszéssel történt, gondmentesen.

– Két nap múlva a látogatás végén jöttek a nővérek a páromhoz, hogy a picit el kell vinni, mert a legfrissebb vizsgálatok nem jó eredményt adtak. Nem tudtuk, mi van, nagyon megijedtünk – idézte fel a rémületet az édesapa, Döme Zoltán beszélgetésünkkor. – Kék fény alá helyezték, mert nagyon besárgult és egyéb tünetei is voltak. Sajnos nem javult. Nagyon sok vizsgálaton esett át, de nem tudták megállapítani körülbelül másfél hónapig, hogy mi a baja, ezért nem tudták kezelni. Aztán Budapesten megállapították, hogy epeúti elzáródása, biliaris atresiája van, amit két hónapos korában meg is műtöttek – mesélte az édesapa.

Anna felépüléséhez minden segítségre szükség van.

– Szerencsére a műtét sikerült, a vezeték elkezdett működni, kezdett javulni a pici állapota. Két hét elteltével haza is hozhattuk, itthon is el tudtuk látni. Sajnos ez még nem elég. Az orvosok úgy fogalmaztak, hogy a mája annyira roncsolódhat a jövőben, hogy nem tud egész életet élni, mert egyre rosszabb lesz az állapota. Mindenképpen új májat kell kapnia. Addig is rengeteg vitamint, különleges gyógyszereket kap, amíg nem lesz meg a májátültetése. Nagyon reméljük, hogy az új szervvel lezárul ez a betegség, de nem tudjuk, mi vár ránk, milyen gyógyszerekre, orvosi kezelésekre lesz még szükség a továbbiakban – vázolta a helyzetet az édesapa.

– Arra kell felkészülnünk, hogy ha pici korában kell megműteni, arra valószínűleg Hamburgban kerül sor, ilyen korban ott tudják elvégezni a műtétet, melynek időpontja még nincs kitűzve. Anna most négy hónapos, több kontrollvizsgálaton is át kell esnie. Most is Budapesten vannak kórházban a párommal – mesélte az édesapa reménykedve, hogy a májátültetés meghozza az eredményt.

A szülőket nagyon megviselte az elmúlt négy hónapban az aggódás, a gyerek szenvedésének látványa. Mindent megtennének a baba egészségért, de nem látták sokáig a kiutat, csak reménykedtek a gyógyulásban. Ám erősítette őket a pici lány mosolya, amikor jobban volt, és a sok segítség, amit kaptak munkahelyüktől és a falujuktól, Öttevénytől.

Minden segítség jól jön. Össze kell hoznunk a májtranszplantációhoz szükséges összeget. Azt nem tudjuk még pontosan, milyen költségű kezelésekre lesz szükség a műtét után, ezért már most gyűjtjük a pénzt, hogy rendelkezésre álljon, ha menni kell

– mondja Zoltán.

A falu közösségének erejében bízva a hétvégén Öttevényen, a Csiripiszli Fesztiválon a kihelyezett gyűjtőponton lehetett támogatni Anna gyógyulását, de június 17-én a „Több mint kertész” szervezésében a mediterrán növénykiállításon a győri Aktuális Egyenleg zenekar is ingyenes jótékonysági koncertet ad, ahol a nézők támogathatják a kis Anna gyógykezelését.

A PÉLDA Egyesület a Szigetközi Gyermekekért is június 17-én, a máriakálnoki Levendula Fesztiválon gyűjt az életveszélyben lévő kislány javára. Az egyesület számlaszámára is fogadnak adományokat (bankszámlaszám: Duna Takarék Bank Zrt. 58600252-11250591, közlemény: Anna).

A Kisalföld a Jóakarat hídján olvasóink jóvoltából kétszázezer forinttal támogatja Anna májtranszplantációját, gyógykezelését.