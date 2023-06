Fránya dolog ez az internet, szapulom is eleget. Két kéretlenül készített videót említenék most, a frissebb a hetekben borzolta a nagyközönség már amúgy is megtépázott idegeit. A korábbi felvételen egy feltörekvő popsztár, nevezett Azahriah csalta meg párját egy koncert után, bódult állapotban, az illemhelyek mögött. Lefilmezték. A másikon egy meg nem nevezett énekest gyanítanak egy prostituált társaságában. Aztán vagy ő volt, vagy nem.

Bizonyára nem. Nem is ez a lényeg, hanem az: nem értem, hogyan gondolhatták az alanyok, hogy félrelépésük nem derül ki egyszer. Előbb-utóbb mindenki lebukik, ha másért nem, mert tudat alatt le akar bukni. (A lelkiismeret akkor is működik bennünk, ha nem akarunk tudomást venni róla.) Ma, amikor kis túlzással az is öt perc múlva ott van a világhálón, ha megvakarom az orromat az utcán, amikor egy hirtelen felindulásból vagy ittas állapotban elkövetett hozzászólást örökre megőriz a rendszer, és lehet, hogy 30 év múlva egy állás betöltésének lesz az akadálya. A modern technika és a világháló jutalmaz és lehetőséget kínál, de kegyetlenül büntet is.

Tudatos ember persze nem csinál ilyet. Még csak azt sem mondanám, hogy a bűnös nem szereti a párját. Egyszerűen csak a sebzettségéből, a vágyaiból él, a mohóságának. A pálcatörést mellőzném is: hogy ki milyen szituációban, milyen bonyolult viszonyban él a társával, azt kívülálló nem tudhatja. Szájer Józsefnek vagy Borkai Zsoltnak is megbocsátott a családja, vagy legalábbis nyilvánosan nem tagadta meg a nyáj elveszett juhát. Egy celebnél szinte kivédhetetlen, hogy előbb-utóbb le ne bukjon. Természetesen azzal, hogy ezzel a ténnyel tisztában van, még senki sem lesz erkölcsösebb.