Kérésünkre Varga Péter beszélt a szülőföldhöz való ragaszkodásáról és olyan emberekről, akik példát mutattak és mutatnak neki arról, hogy mit is jelent szeretni a falut és tenni érte.

– Tényleg Szany a világ közepe?

– Nekem az, mindenképpen.

– Azt tudom, hogy ott született és ott él azóta is.

– Csornán születtem, de ide hoztak haza a szüleim, vagyis Szany a szülőfalum. Anyai és apai ágon is tősgyökeres szanyi vagyok, már a nagyszüleim nagyszülei is a faluban laktak. Ez azért erős kötődés. Az általános iskolát itt, a középiskolát Pápán végeztem. A katonaság éveit leszámítva nem voltam távol huzamosabb ideig. Itt kezdtem el dolgozni a termelőszövetkezetben, majd elindítottam a saját vállalkozást. Kezdetben fuvarozással foglalkoztam, aztán megnyitottam a szanyi kavicsbányát. Azóta is az a vállalkozás vezető profilja.

– Amit most kiegészít egy, az építőipartól távol eső tevékenységgel.

– Igen, kialakítottuk a Sárzó- Park Szabadidő Központot.

– Én emlékszem az ott uralkodó régi állapotokra. Elhanyagolt, vizenyős, mocsaras, fás terület volt. Ahhoz képest paradicsomot varázsoltak.

– Igen, ez egy nyolchektáros, gyakorlatilag gondozatlan terület volt. Régi vágyam, hogy kezdhessek vele valamit. Sikerült megvásárolni és elkezdtük a rekonstrukcióját. Rendbe tettük a tavat, kitakarítottuk az erdőt, a rétet és egyre tisztábban láttam, hogy mit akarok belőle kihozni. Egy turisztikai, szabadidős, gasztronómiai központot, amivel Szanyt feltesszük az ország idegenforgalmi térképére. A nyolc hektáron van víz, van erdő és rét, azaz minden adott az aktív pihenéshez, de a csendre vágyók is megtalálják, amit keresnek. Még nem vagyunk készen, sok a tennivaló, de jól haladunk.

– A Sárzó-Park nyilván üzleti vállalkozás, de a falunak is szól.

– Úgy érzem, a község is több lesz azáltal, amit itt megteremtünk.

– A közügyekkel mikor került kapcsolatba?

– A focival kezdődött, hiszen korán a helyi csapat játékosa lettem és huszonöt éven keresztül az is maradtam. A labdarúgás nagy ajándéka az életemnek. Sokat kaptam a sporttól, az akkori vezetőktől. Szeretetet, megbecsülést, odafigyelést és példát arra, hogy az ember ha kap valamit, akkor azt igyekezzen vissza is adni. Ez egyébként jellemző volt arra a korra és hálásan gondolok rá vissza. Az aktív foci után hat évig az egyesület elnöke is voltam, de a munkám miatt már nem tudtam teljes erőbedobással csinálni és leköszöntem. A másik hobbim a vadászat több mint harminc éve. Alapítója vagyok a Sobori Vadásztársaságnak és huszonöt éven át töltöttem be az elnöki tisztséget. Szintén sokat jelentenek nekem az ott kötött barátságok és a példák.

– Most elég sokat visszaadott mindabból, amit a falutól kapott, hiszen felállíttatta a Kárpát-Haza Emlékművet.

– Érdekesen alakult. A tardosi bányában, ahonnét a kő származik, sokszor megfordultam, mert barátom a tulajdonos. Már régebben kinéztem magamnak ezt a követ, láttam benne Nagy-Magyarországot, és gondoltam, a Sárzó-Parkban állíttatom fel. Közben ki- derült, hogy a Kárpát-Haza Emlékművet el kell bontani, mert tönkrement. Bennem pe- dig egyszerre jött a gondolat, hogy az én tardosi kövemet felajánlom a falunak. Elvittem a Szanyért egyesület és az önkormányzat képviselőit Tardosra. Megtetszett nekik, elfogadták a felajánlást, aminek nagyon örültem. Nagy Péter kőfaragó- művész pedig úgy készítette el, ahogy azt mi elképzeltük.