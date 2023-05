A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akció hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, melyet 2023-ban már 11. alkalommal szerveztek meg az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes akciókkal tegyük tisztábbá környezetünket. Tatán az akció végére 28 zsák telt meg hulladékkal, tehát sikeres és hasznos volt az önkéntesmunka.

A Tata és Agostyán közti közút és kerékpárút mentén gyűjtötték össze a szemetet az önkormányzati hivatal dolgozói. Fotók: Kiss T. József

Dr. Horváth József Tata jegyzője is műanyagzsákokkal a kezében, a önkormányzati hivatal dolgozóival, munkatársaival együtt szedték össze a szemetet. A minegy öt kilométer hosszúságú területen 28 zsáknyi szeméttel lett kevesebb a „műszak” végére.

Dr. Horváth József jegyző elmondta: Körülbelül egy éve indítottuk el a rendszeres közös önkéntes munkát, s a jobb idő beköszöntével általában havonta egy alkalommal végzünk valamilyen városszépítő tevékenységet. Ültettünk már virágot, több ízben fákat és korábban is szedtünk szemetet. Az ilyen akcióink célja az is, hogy megmutassuk, mennyi mindent tudunk elérni közös összefogással. Ezzel is mutassuk meg és jelenjünk meg, hogy odaállunk a közösségi feladatok mellé. Ne csak észre vegyük a szemetet, tegyünk mi is azért, hogy ne legyen szemetes a város. Az lenne igazán jó, ha jövőre ennél jóval kevesebb szemeteszsákot tudnánk csak megtölteni, tehát kevesebb lenne az elszórt szemét. - fogalmazott dr. Horváth József.

Dr. Horváth József jegyző is kivette a részét a szemétszedésből.

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársi közössége idén márciusban az Angolparkban ültetett fákat. Tavaly többek között tereprendezéssel és virágok ültetésével szépítették az Öreg-tó partját valamint a Kossuth teret, és csak az ősz folyamán 90 fát ültettek ki a város számos pontjára. Az áprilisi „TeSzedd!” akció során az Agostyánba vezető kerékpárút mentén viszonylag kevés hulladékot találtak, a közút mentén viszont gyakoribb volt a kidobott szemét. Gyakori „szemét” volt az energiaitalos és egyéb flakonok valamint cigarettásdobozok, de még ostornyél is előkerült. Az akció végére 28 zsák telt meg hulladékkal.