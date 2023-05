Az egyik lakó, Somogyi Brigitta a statikai vizsgálat eredményére várt kedd reggel, hogy visszamehessen néhány dologért a lakásba. Most tudta meg, hogy az udvaron parkoló pár hetes autója súlyosan rongálódott. Ő egyike azoknak, akik a Hotel Lövérben kaptak szállást. Tőle úgy tudjuk, hogy az idős lakó, akinek az otthonában a gázrobbanás történt, egyedül volt a lakásban, a felesége más betegségből kifolyólag korábban kórházba került.

Az eset körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság vizsgálja. Kedd reggel annyit közöltek: "Május 8-án 22 órakor 45 perc körül érkezett bejelentés, miszerint Sopron, Kossuth Lajos utca 12. szám alatt található 3 szintes társasházban eddig ismeretlen körülmények között és ismeretlen okból robbanás történt. Az intézkedést a katasztrófavédelem munkatársai a rendőrség közreműködésével hajtották végre. A robbanás során egy személy megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

A képen Fekete Anita, aki a robbanás közelében volt Sopronban hétfő éjszaka.

Fotó: Rombai Péter

Fekete Anita a szomszédos Kölcsey utcában lakik, kint volt az éjjel és kedd reggel is a helyszínen. Azt mondta, hatalmas volt a detonáció, beleremegtek az épületek, számos közeli lakás ablakai kitörtek és az utcán, valamint a társasház udvarában parkoló autók is megrongálódtak a szanaszét repülő szilánkoktól. A hatóságok szerencsére pillanatok alatt a helyszínre értek és segítettek a lakók kimenekítésében. Hozzátette, amikor meghallotta a detonációt, azonnal gyanította, hogy gázrobbanás történhetett, elzárta a gázcsapot, mert korábban náluk is lehetett érezni gázszagot a pincében.