– Tavaly nyertünk a Magyar Falu Programban három járdaszakasz építésére támogatást, amit szintén ebben az évben valósítunk meg. A Dózsa György utca és a 86-os főút, valamint a József Attila utca és a főút közti szakaszról, illetve az Arany János utca hiányzó szakaszáról van szó.

A polgármester hozzátette: a temetőben is történt fejlesztés. Ugyancsak Magyar Falu-támogatással az urnafal közelében egy kegyeleti helyet alakítottak ki. Folyamatban van továbbá a temetői digitalizálás is. Vannak persze komoly tervek is Bősárkányban, az önkormányzat alkalmas pályázati kiírásokra vár, hogy elkezdődhessenek a munkák.

– Új utcákat alakítottunk ki, ezek közművesítésére szeretnénk forrást nyerni. Csatornázásra, közvilágításra, útépítésre. A közelmúltban elkészült a községben a csatornahálózat, jó lenne most a csapadékvíz-elvezető rendszert is kiépíteni. Hasonlóan komoly beruházás lenne, egyelőre a tervek elkészítésére próbálunk támogatást szerezni – jegyezte meg Szalay Imre.

Kérdésünkre kifejtette: fo­­­­­­­lyamatban a helyi iskola felújítása, energetikai korszerűsítése is. A tankerület koordinálja a kivitelezést: nyílászárókat cseréltek, a fűtést korszerűsítették, napelemrendszert szereltek fel és elvégezték a külső tatarozást.

A polgármester beszámolt már befejezett beruházásokról is. Az egyik, a település jövőjét meghatározó fejlesztés a bölcsőde építése volt. Szeptember óta működik az intézmény.

– Egyszerre teljes létszámmal indult a bölcsi, és manapság is van várólista. Korszerű és minden igényt kielégítő intézményt sikerült kialakítanunk, ahol a dolgozók és a gyerekek is jól érzik magukat. Sikerült óvodánkat is bővítenünk. Megépítettük az ötödik csoportszobát és egy tornaszobát is, amit ugyancsak boldogan vettek birtokba az ovisok – fogalmazott Szalay Imre.