- A háború humanitárius hatásai azonban érezhetőek, közel 8-10 millió ember ment Európába. Magyarország is jelentős számú menekültet fogadott be, látott el vagy segített tovább biztonságos országokba. A két ország közti konfliktus a gazdaságban is érezteti hatását. Az energiakérdés Magyarországot is érinti, az orosz export, gáz tekintetében, 84 százalékkal csökkent. Fontos, hogy Magyarországnak legyen egy olyan energiapolitikája, ami biztosítja az ország stabilitását - sorolta.

Folyamatos törekvések vannak a békére, a gazdaság és a társadalmak is azt mutatják, hogy egyre többen ezt szeretnék. Van már kínai béketerv, Izrael és Törökország is szeretne közvetíteni a két ország között, de Ferenc pápa is a konfliktus békés rendezésére ösztönöz.