Gőzerővel zajlik a strandfelújítás, a nyitás a tanév végével várható – utalt arra Hámori György városvezető, hogy a tanmedence, a pancsoló és az úszómedence lesz elérhető első körben a fürdőzőknek. – Amint elkészülnek, a két termálvizes medencével is várja a strand a vendégeket, valamint egy új élménymedencével bővül a kínálat – jegyezte meg.

Lezárult és népszerű volt a LED-csere-program, Kapuváron 763 család élt a lehetőséggel. A városüzemeltetést végző Kapukom Kft.-nél pedig folyamatosan zajlanak már a tavaszi munkálatok.

Átadták a munkaterületet, és elkezdődött a mintegy 500 férőhelyes sportcsarnok építése, amely a Rábaköz legnagyobb játszóterének a szomszédságában kapott helyet.

Fűzy András, a Széchenyi Kosárlabda Akadémia elnöke elmondta, a világban zajló események itt is éreztették hatásukat, de a városi beruházás megvalósulása nem kérdőjeleződött meg. – Az indulás elhúzódásának oka, hogy az erőforrásokat átcsoportosítottuk azokra a beruházásokra, amelyek már folytak vagy befejezés előtt álltak. Most már viszont a kapuvári építkezés is elkezdődhet – emelte ki Fűzy András.

Hámori György polgármester e kapcsán hozzátette: – Türelmesen vártuk az építkezés kezdetét, örülünk, hogy elindult a munka, és reméljük, minél gyorsabban birtokba vehetik a kapuváriak a sportcsarnok épületét – mondta. Végül megjegyezte, hogy a csarnok épülete nemcsak sporteseményekre, hanem egyéb rendezvényekre is használható lesz majd.