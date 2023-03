Mint arról korábban beszámoltunk, elkészült a város költségvetése, melynek főösszege 5,78 milliárd forint. Az idősotthon kapcsán Hámori György polgármester kiemelte, hogy elkészült az infrastruktúra, a várható nyitás június 1-jén lesz. Hangsúlyozta, hogy a városban terjedő hírekkel ellentétben a jelentkezések még nem indultak el, tehát senki nem maradt le a lehetőségről. A következő lépésben létrehozzák az intézményt, mely az idősotthont működteti.

A városvezető beszélt a sikeres TOP-os (Területi Operatív Program) pályázatokról is. A Kapuvári Ipari Park fejlesztésére 126 milliót nyertek, amelyből az Ipartelepi út 85-ös főúthoz közeli, valamint a Szent Katalin utca Ipari parkhoz tartozó részét újítják meg. A több utcát is érintő csapadékvíz-elvezetés rekonstrukció első ütemére 380 millió forintot kaptak, ezek a Bem utca, József A. utca, Alsómező utca északi oldal, Patak utca, Petőfi utca levezető árok, Alsómező utca és Táncsics utca átkötés északi oldal, Szent István utca József Attila és Petőfi S. utca közötti szakasza, Radnóti utca, Szigethy A. utca, Alsómező utca és Táncsics utca átkötés déli oldal, Széchenyi utca Ady Endre és Deák Ferenc utca közötti szakasza.

Az élhető településfejlesztések kapcsán több beruházás is megvalósul 297 millióból.

Az Ipartelepi út mellett, a Wesselényi utcai kereszteződés és a Vasút sor között kerékpárút készül csapadékvíz elvezetéssel és buszmegálló építéssel. Ebben a programban benne van a Felsőmező utcai játszótér kialakítása, az öntésmajori művelődési ház felújítása is. A Rábaközi Művelődési Központ nézőterme kompletten megújul, továbbá a mellette lévő játszótérre, a Kapuvári Sportegyesület új öltözőjére, és a Fürdő utcai kerékpárútra is jut az erre nyert 372 millióból.

Az útfelújítás tekintetében nem csak az utak állapota, hanem a kiírás feltételei is döntőek. Így az 502 millió forintba a Margit-híd utca hídfelújítással, a Cseresznye sor, és a Gesztenye sor a parkolókkal együtt került bele. A Gartai tagóvoda esetében 98 millióból végzik el többek között a vizesblokkok, villamosrendszer korszerűsítését, udvari játszóeszközök beszerzését. Szükségessé vált az Arany János utcai tagóvoda épületének bővítése, csoport- és tornaszobával, közel 400 millióból.

- Önerőből szeretnénk megoldani a Soproni utca felújítását, és tervezzük a Petőfi major utcát is. A lakosság bevonásával folytatjuk a járdaépítési programot, de sor kerül a járda megújítására Öntésmajoron, valamint Kapuváron a Pátzay iskolától a postáig. A strandfelújítás következő lépése a melegvízes medencéket érinti, melyet várhatóan augusztus elsején már megnyithatunk a látogatók előtt. Tervezzük a közvilágítási rendszer korszerűsítés megkezdését is, lámpánkénti vezérlési lehetőséggel – mondta a polgármester, végül hozzátette: lassanként visszatér a megszokott nyitvatartási rend a közintézményeknél is.