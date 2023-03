- Szóbeli dicséretet kaptam már a feletteseimtől, szülőktől, gyerekektől, kollégáktól, de ez első kézzel fogható elismerésem – utalt a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésre Horváth László, a Kapuvár Térségi Általános iskola igazgatója.

– Felemelő érzés volt az átadó, különösen, hogy az iskolánk volt tanulója, Dukai Miklós államtitkár is jelen volt. Nem csak a kitüntetés volt örömünnep, az utána kapott gratulációk is nagyon jól estek – mondta az igazgató, aki a majd négy évtizeddel ezelőtti pályaválasztására is kitért.

– Édesanyám tanítónő szeretett volna lenni, de az akkori viszonyok ezt nem tették lehetővé. Magas irodalmi tudása volt, amit igyekezett nekünk átadni. Az otthonról hozott biztos alapok adtak nekem útmutatást arra vonatkozóan, hogy álljam meg a helyem az életben, követendő érteleket kaptam.

A középiskolában fogalmazódott meg bennem, hogy pedagógus leszek. 1984-ben kezdtem a pályám Osliban, majd Vitnyéd után a Pátzay iskola következett. 1995-ben átkerültünk a Széchenyi iskolába, a 2007-es intézményi összevonás után alakult meg a Kapuvár Térségi Általános Iskola – mondta Horváth László, aki egyébként 2006. óta foglalja el az igazgatói széket, s mintegy nyolc intézményt igazgat.

– Hit, erkölcstant is tanítok a Széchenyis felső tagozatos gyerekeknek. Jó a vezetői feladatok mellett oktatni, hisz így közvetlen kapcsolatban vagyok a gyerekekkel. Azért is lettem pedagógus, hogy átadjam a tudást, ami bennem van, megismerjem, biztassam, lelkesítsem a gyerekeket, elindítsuk őket a felnőtt lét útján, megteremtsük számukra a biztonságos körülményeket. Büszke vagyok az országos elismerésekre, amit a tanítványok elértek.

A fő feladatom persze a Kapuvár Térségi Általános Iskolát alkotó nyolc intézmény vezetése, összetartása. Mindemellett 2014 óta a Budapesti Műszaki Egyetemen is tanítok, a közoktatásvezetői képzésben vagyok konzulens – mondta Horváth László, aki végül megjegyezte – Emögött a díj mögött vannak azok, akikre számíthatok a munkahelyemen, az önkormányzatnál, és persze a családom, akik teljes vállszélességgel mellettem állnak.