– Munkatársaink hétfőn fokozott intenzitással végezték a közterületeken a takarítási munkákat. Ahol fák, nagyobb ágak estek áldozatul az erős szélnek, feldarabolták és a helyszínről elszállították. A vihar erősségét mutatja, hogy az Attila utcában egy egészséges fát is kidöntött, amelyet a gyökerei nem tudtak megtartani. Nagyobb rongálást okozott az időnként 90-100 kilométer/órás szél a Bisinger sétányon, a Bezerédj parkban és a Gyepszél utcában is. A letört gallyak, szétszórt falevelek összegereblyézése, elszállítása és a szemét összegyűjtése a következő napokban is folytatódik – tájékoztatta kérdésünkre lapunkat Ozsvárt Tamás, a GyőrSzol Zrt. ügyfélszolgálati és kommunikációs csoportvezetője, aki azt is elmondta, hogy a közterületen álló fák állapotát a cég munkatársai egész év során folyamatosan ellenőrzik, emellett lakossági észrevételeket is fogad a szolgáltató.

A bejelentést követően szakemberek a helyszínen szemrevételezik a növényeket, s ha felmerül annak lehetősége, hogy nem teljesen egészségesek, az egész fát vagy annak kritikus részeit műszerrel, az úgynevezett Fakopp berendezéssel is ellenőrzik, majd elvégzik a szükséges beavatkozásokat. A 3D technológiát alkalmazó Fakopp működési technológiája a fatörzsön körben lehelyezett érzékelők között gerjesztett hang terjedési sebességének mérésén alapszik.

A Győr-Szol Zrt. felhívja a figyelmet, hogy erős szélben ajánlott elkerülni a fás területeket és az autósoknak is gondosan kell megválasztaniuk a parkolás helyét. A fokozott balesetveszély miatt az erős szélben a parkok, ligetek, játszóterek területén mindenki csak saját felelősségre tartózkodhat. Ugyanez igaz a közterületi parkolókra is.