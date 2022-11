Nem tudható, hogy a település kedvező földrajzi adottságainak vagy a barátságos helyieknek köszönhető, de egyre többen élnek a településen.

Emelkedik a lélekszám

– Amikor 2006-ban polgármester lettem, ezernégyszázan lakták a települést, most ezernyolcszázhúszan. Ebből háromszázan hatvanöt év felettiek. A település nyolcosztályos általános iskolájába százharminc diák, a bölcsődébe tizenkét gyerek jár, az óvoda hatvan férőhelyes, de már csurig van – sorolta az adatokat Varga Gábor, aki 2006 óta a falu polgármestere. – Szép számmal élnek fiatalok a településen, mert nagyon sok a beköltöző. Itt még köszönnek egymásnak az emberek, bár ez már egyre kevesebb településen szokás, és oda is figyelnek egymásra az itt élők, a szomszédok. Szerencsére az új beköltözők is szeretnének tenni azért, hogy még élhetőbb településünk legyen, kezdeményezték a játszótér rendbetételét. A felújításhoz szükséges anyagokat a Tényő Világa Egyesület biztosította, az új röplabdahálót a Tényőért Közalapítvány ajándékozta a falunak. Több alkalommal dolgoztak rajta, én főztem nekik a pörköltet. Bízom abban, hogy az összefogás tovább szélesedik – jegyezte meg a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt években a falu csaknem minden intézménye megújult.

Beruházások sora teszi komfortosabbá Tényőt

– Elképzelésem szerint vállalkozó szellemű önkormányzatnak kell lennünk. Műszaki végzettségű vagyok, ezért könnyebben merek beruházásokba, fejlesztésekbe fogni. Folyamatosan fejlődik a falu. Minden évben pályáztunk valamire és szinte mindegyikhez kellett önrész is. Az utolsó öt évben évi százmillió forint pályázati pénz érkezett. Idén is nyertünk 50 millió forintot a táborvölgyi rész vízelvezetésének kialakítására. Januárban kezdődik a munka és májusra kell elkészülnie. A TOP Plusz pályázaton 80 milliót nyertünk sportöltözőre, készülnek az engedélyeztetési tervek. Idén egy urnafal készült a temetőben, új kerítést építettünk – sorolta a polgármester a beruházásokat, amelyek komfortosabbá, szebbé teszik a települést.

Összetartó közösségek működnek a településen

A dalkör öt település dalosaival együtt nemrég ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. A Tényő Világa Egyesület az iskolát és az óvodát támogatja. Vettek egy kisbuszt, így most már az önkormányzat kisbuszával együtt tizenhat embert tudnak például színházba, cirkuszba vinni, de sok másra is használják még. Egy pályázat segítségével ágdarabolót vásároltak, így a temetőben a koszorúkat fel tudják aprítani, kevesebbe kerül az elszállításuk. A település karbantartásához hasznos eszközöket is vásároltak. Az egyesület kezeli a falu szélén található, sokáig titkos atombunkert. Már bárki beléphet a falak közé, amelyek a hidegháború idején a megyei vezetés biztonságba helyezését szolgálták volna. Tavaly kinyitotta a kapuit a látogatók előtt. A bunker mellett tanösvény épült.

– Megkaptuk a szomszédos szolgálati lakást, ahol egy kis ajándékboltot is ki tudunk alakítani. Szeretnénk a mellette lévő erdőrészen elkülöníteni egy pihenőparkot egészen az Árpád-kútig, így egy szép turistaközpontunk lenne – beszélt a tervekről Varga Gábor polgármester.