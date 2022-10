Kábelcserét végeztek a Balfi úton, az épülő óvoda közelében, ezért ásták ki a mély árkot. A biciklisek által is használt járdát teljesen kettészelte a munkagödör. Dániel a munkahelyéről tartott hazafelé péntek este kerékpárjával, amikor belezuhant a gödörbe. Még mindig talány, vizsgálatok fogják tisztázni, hogy a kivitelezők kellően jelezték-e a felbontást. A fiatalember olyan szerencsétlenül esett és olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani.

Olvasónk küldte be a Balfi úton, a baleset helyszínén másnap reggel készült fotót, amin jól látszik, hogy mekkora árokról van szó. Fotó: olvasó

– Kedden kaptam a kórházból a hírt, hogy a fiamnál sajnos beállt az agyhalál. Gépek tartják életben, hogy a szerveit más betegek megkaphassák – mondta megtörten Szili Mihályné, Dániel édesanyja. – Péntek reggel úgy ment el a fiam dolgozni, hogy aznap valószínűleg később fog hazajönni, tovább bent kell maradnia a munkahelyén. Egy borászatban volt alkalmazásban, ilyenkor, szüret idején mindig több a munka. Ezért nem is aggódtam, amikor nem volt itthon a szokásos időben, öt óra körül. Kint dolgoztam a kertben, s amikor bementem, láttam, hogy negyed hatkor volt tőle egy nem fogadott hívásom. Rögtön visszahívtam, kicsöngött, de nem vette fel senki. Hogy most ő hívott, vagy valaki más a telefonjáról, azóta sem derült ki. Ez­­után óránként csörgettem, de semmi válasz. Borzasztó éjszakám volt, pedig akkor még mindig nem gondoltam nagyobb bajra. Lassan reggel lett, és mivel soha nem szokott kimaradni, felhívtam a munkaadóját, nincs-e ott a fiam. Ő azt mondta, tőlük péntek este időben, rendben elment. Akkor rögtön tárcsáztam a soproni kórházat, kapcsolták a sürgősségit. Ott tudtam meg, hogy beleesett egy kétméteres árokba és többféle sérülése van, az intenzív osztályon ápolják. Besiettünk a kórházba, ahol egy orvos azt mondta, amikor bekerült hozzájuk, még magánál volt, beszéltek vele. Aztán rosszabbodott az állapota, újraélesztették, majd gépekre kellett tenni, végül pedig kedden közölték a borzasztó hírt. Sokat gondolkodtam rajta, de nem tudom, hogyan történhetett meg ez a tragédia – számolt be az édesanya, miközben megmutatta fia fényképét.

Az édesanyja és a munkaadója is azt mondta, hogy Dani nagyon jóravaló, szorgalmas fiatalember volt. Mindig becsülettel, lelkiismeretesen elvégezte a rábízott feladatokat. Nem nősült meg, kicsit zárkózott volt, az édesanyjával élt. Hogy hogyan lesz tovább, azt még nem tudja a család.

– Végtelenül bánt, hogy akkor, péntek este nem hallottam meg a telefont, és nem tudtam vele beszélni. Az is lehet persze, hogy akkor már valaki más akart értesíteni a balesetről az ő készülékén – sóhajtott nagyot az édesanya. Hozzátette, a tragédiában egyfajta megnyugvást jelent számára, ha a fia szervei valaki másban tovább élnek. Reméli, jó embert segítenek vele.