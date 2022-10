Májusban kezdődtek a munkálatok a volt győri kekszgyár területén, ahol a ­Széchenyi István Egyetem új Tudományos és Innovációs Park­­ja épül. A projekt részeként a kocka mellé vendéglátó funkciót betöltő épületrészt is terveztek. Az alapozási és tervezési munkák során a melléépítés helyén kiderült, az altalajviszonyok a feltételezettnél lényegesen rosszabbak, így mélyalapozásra van szükség. A cölöpözési munkák végeztével megkezdték a monolit vasbeton szerkezetépítési munkákat – számolt be a beruházás kivitelezője. Hozzátették, elkezdték az épületrész alapozási és szerkezetépítési munkáit, és a homlokzatképzést is az északi és a keleti homlokzaton.