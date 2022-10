– Mi indokolja az együttműködést? – kérdeztük Kiss Ambrust.

– A rendőrség és az autóklub közötti együttműködés egyik legfontosabb területe a közlekedésbiztonság. A tömeges autózás kezdetekor olyanok indultak el az úton, akiknek nem volt tapasztalatuk. Ezért az autóklub felvállalta, hogy a közlekedésbiztonságot segíti. Műszaki állomásokat építettünk, segítséget nyújtottak a javításban és vizsgáztatásban. Ma is képeznek gépjárművezetőket. Különböző akciókkal javították a közlekedési tudatosságot – tekintett vissza a múltra az elnök. – Napjainkra javulás tapasztalható a kocsik műszaki állapotában, jobb az úthálózat is. A közlekedési kultúra is fejlődött. A személyautók száma meghaladja a négymilliót az országban, de az autók átlagéletkora 15 év körül van. Sok régi, használt jármű kerül az országba, amelyek gyorsan tudnak menni, de sok esetben csak lassan állnak meg. A személyi sérüléssel járó balesetek száma ez év első kilenc hónapjában 11.054 volt, a nyugat-dunántúli régióban pedig 1272. Ez sokkal több, mint az előző két évben. A közlekedési balesetben elhunytak száma országosan 386, a régióban 47, ami szintén több az előző éveknél. Vannak romló tendenciák, amik arra késztetnek bennünket, hogy többet tegyünk.

– Milyen konkrét elképzelés van az együttműködésre?

– Az egyik az őszre és télre való felkészülés, a „Látni és látszani” akció. A másik akciónkat a rendőrség kezdeményezte. Lényege, hogy felhívták az autósok figyelmét arra, ha problémát találtak, a találkozókon néhol az autóklub is részt vett. Idén a rendőrség a műszaki állomások szomszédságában végzi ezt a tevékenységet, a segélyszolgálatosaink részt vesznek ezeken. Közös akciónk a „Ki a mester két keréken?” című vetélkedő is.

– Milyen fejlesztéseket terveznek?

– A Magyar Autóklub nyugat-dunántúli régiójában tíz szerviz és vizsgapont működik. A régióban több mint nyolc­ezer tagunk van. Szeretnénk az aktivistahálózatunkat bővíteni. Az autóklubnak is át kell alakulnia, mint a közlekedésnek. Újra kell alakítani a magán- és a tömegközlekedés arányát, a közlekedés hatékonyságát javítani kell, de a környezeti terhelést csökkenteni. Stratégiaváltásra, új utakra van szükség. A megállapodás ezeket a célokat is szolgálja.