A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy a fűtőeszközöket évente egyszer, legalább a fűtési szezon előtt át kell nézetni szakemberrel. Íme egy tipikus helyzet, amelyből könnyen baj lehet.

– Egyesek annak érdekében, hogy tovább égjen a tűz, visszafojtják a kisebb kályhákon a levegőztetőt. Emiatt azonban egy idő után alulról nem kap elég levegőt a tűz, a füst a kéményben lelassul, úgynevezett hideg füst alakul ki – magyarázta lapunknak egy győri kéményseprő.

– A lassabb áramlás és a tökéletlen égés következtében a padlástéri szakaszban csapódik ki a benne lévő gőz, a kémény átnedvesedik tőle, több korom és kátrány rakódik le a belső falára, az átmérője leszűkül.

Kötelező a légbevezető

Nemrégiben volt olyan esete, hogy egy órán keresztül próbált kitisztítani egy eldugult kéményt. Mint mondta, a levegő utánpótlásának érdekében azokban a lakásokban, ahol nyílt lánggal fűtenek vagy melegítik a vizet, kötelező légbevezetőt beszerelni, ajánlott a szén-monoxid- és füstérzékelő, ezek azonban sok helyen hiányoznak.

Frissen vágott fával ne gyújtsunk be!

– Ha optimális az égés, akkor egy öt perc után már szinte nem is kellene látnunk a kéményből kiáramló füstöt, csak a meleg levegő vibrálását – hangsúlyozta a szakember. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a most kivágott fa nem alkalmas idei fűtésre, hagyni kell száradni huzamosabb ideig, hogy víztartalma 20–30 százalék alá csökkenjen. A friss fa hőleadása rossz, sok nedvességet tartalmaz: eltüzelve károsítja a kéményt.

A konyha veszélyes üzem

– A tüzelőanyagot, begyújtáshoz használt papírt távolabb helyezzük a kályhától, a kipattanó szikrák miatt tegyünk fém parázsfelfogót a kályha ajtaja elé. Ne hagyjunk őrizetlenül gyertyát, mécsest, égő cigarettát, konyhában készülő ételt, mert így keletkeznek a lakástüzek! – sorolta Ruskáné Takács Anita, a megyei katasztrófavédelem szóvivője. Az elavult elektromos hálózat is lehet a tüzek okozója. Ne halmozzunk fel felesleges dolgokat, szemetet a lakásban, hiszen ezeken gyorsan terjednek a lángok. Azt is megjegyezte: a 10–20 éve nem használt fűtőeszközt és kéményt beüzemelése előtt nézessük meg szakemberrel. Az átalakított, felújított, új fűtőeszközhöz csatlakoztatott kéményt mindenképpen ellenőriztetni kell.

Hívjuk a 1818-at! Magánszemélyek számára a kémény ellenőrzése ingyenes, de ahol az ingatlanba cég van beje­gyezve, már pénzbe kerül. Szilárd tüzelőnél évente, gáznál kétévente érdemes a kéményt megnézetni. Magánszemélyként időpontot a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon vagy a 1818-as telefonszámon kaphatunk.