Amint azt a Rajka Faluházban pénteken szervezett ünnepség keretében Kalmárné Koszonits Klára elmondta, a tánctáborok hagyománya huszonötéves, ahol rajkai és magyarországi német táncokat tanítottak főként. A hét folyamán kilenc táncot tanultak a gyermekek, de ezen túl számos szórakoztató program várta őket a kézműveskedéstől a lipóti termálban való fürdőzésig. A tanultakból pedig ízelítőt nyújtottak szüleiknek és az érdeklődő közönségnek, mindezt a Rajka Faluház felújított nagytermének átadója keretében.

Kiss Vince rajkai polgármester arról számolt be, hogy saját forrásból mintegy hétmillió forintot fordítottak az előadóterem korszerűsítésére. Az épületet korábban bővítették, megszépült az udvara, most a nagyterem falburkolatot kapott, festették, új képfüggesző-rendszert alakítottak ki, a színpad nagy teherbírású burkolata mellett új a közönségtéren a műpadló is, ahogy a színpad lépcsője is.

A munkával itt nem állnak meg: a következő ütemben a radiátorokat cserélik, és az elavult lámpákra is ez vár. A faluvezető külön kiemelte, hogy a munkálatokat helyi vállalkozók végezték el, és fontosnak tartja az önkormányzat a felelős gazdálkodást.