Árvay István mosonmagyaróvári polgármester kalauzolásával „néztünk körül”, milyen útfejlesztések zajlanak és várhatóak a Lajta-parti városban.

– Jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontot alakítunk ki a Halászi út és Kálnoki út kereszteződésében. A kivitelezés során Halászitól a Kálnoki út irányába térősáv jön létre. A Kálnoki út csatlakozását követően a Várallyai utca irányába eső autóbuszöblöt megszüntetjük és átépítjük. A csomópontban a Halászi út keresztezésére egy új gyalogátkelőhely létesül. Az átkelőhelytől az útpálya jobb oldalán másfél méter széles, térkő burkolatú járda épül az új autóbusz-megállóig. Ezzel egy időben megkezdődött a Halászi út és Várallyai utca kereszteződésének osztályozósávos csomóponttá történő átépítése is. A belváros felől a Várallyai utca irányába kanyarodó járművek számára önálló balra kanyarodó sáv, a Várallyai utcából a Kálnoki út irányába történő kikanyarodást segítő sáv épül ki. A gyalogosok számára átkelőhely is létesül a csomópontban. A két csomópont átépítése 221 millió forintba kerül – fejtette ki a városvezető, megjegyezve, hogy a Magyar Közúttal összefogva a burkolatot is felújítják, ehhez a Közút biztosítja a szükséges aszfaltot.

Hasonló együttműködésben már több szakasz megújulhatott a városban, és a napokban megkezdődött a Soproni utca egy részének korszerűsítése az Úttörő utcáig.

A Halászi út és a Kálnoki út kereszteződése mellett a Halászi út és a Várallyai utca kereszteződését is átalakítják. Fotó: Kerekes István



Árvay István kiemelte: az ingatlanberuházóval közösen a Duna lakóparkban, a Zsófia királyné és a Götz Irén utcában is javítják az utat. Az Ujhelyi utcában a vízi közmű cseréje után szintén aszfaltoznak, a Bagoly szobor mögötti területtel együtt. Dolgoznak továbbá a Gorkij utca kikötésén a Lidl áruháznál, illetve a Terv utcai csomópont átépítésén, ott a járdát is felújítják, illetve parkolókat alakítanak ki. A Hunyadi és az Arany János utcák között megújul a Szent István király úti járdaszakasz. Az Erkel utcában egy okoszebrát alakítottak ki, melyet augusztus 31-én adnak át hivatalosan.

– A tavalyi közel egymilliárdos állami támogatás felét idén költjük el, amihez hasonló összeget tesz hozzá az önkormányzat. 80 millió forintra pályáztunk járdafelújításra, ez a projekt azonban nem nyert – fűzte hozzá a városvezető.