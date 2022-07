Vonatozik? Jó, ha tudja! 1 órája

A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozhat a rendkívüli hőség

A következő napokban is kitart a rendkívüli hőség, országos hőségriasztás van érvényben, a Belügyminisztérium életbe léptette a vörös kódot. A kánikulai időjárásban, a hőtágulás hatására a vágányokban, felsővezetékekben káros anyagfeszültség keletkezik. A MÁV ezért folyamatosan figyeli a pályahálózatot, méri a sínhőmérsékletet, és szükség esetén sebességkorlátozásokat vezet be, ami hosszabb menetidőkhöz vezethet. Egyes térségekben és vonalakon ezért akadozhat a forgalom, akár nagyobb késések is kialakulhatnak, ilyenkor a vonatok a csatlakozásokat sem tudják tartani. A vasúttársaság mindezekért arra kéri utasait, hogy a hétvégén csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, és ha mégis így tesznek, feltétlenül tájékozódjanak a fennálló forgalmi helyzetről a MÁV internetes és közösségi oldalain, a vasúttársaság ügyfélszolgálatánál, a MÁVDIREKT-nél.

kisalfold.hu kisalfold.hu

Fotó: Csapó Balázs Fotós: Csapó Balázs

Fotó: Csapó Balázs Fotós: Csapó Balázs

A MÁV szakemberei folyamatosan ellenőrzik a vasúti pályákon a kritikus sínhőmérsékleti pontokat. Ha 45 Celsius-fokot elérő vagy afölötti sínhőmérsékletet mérnek, a vasúttársaság fokozott pályafelügyeletet vezet be. A tartós hőterhelés szerkezeti változásokat okozhat a vasúti pályában, 50 Celsius-fok feletti sínhőmérsékletnél a forgalombiztonságot veszélyeztető pályahibák alakulhatnak ki. Amennyiben a hőmérséklet eléri azt a szintet, hogy ennek kockázata fennállhat, a vasúttársaság a biztonságos vonatközlekedés érdekében sebességkorlátozást vezet be. A felsővezetékek a nagy meleg hatására megnyúlnak, így növekszik a felsővezeték-szakadás, áramszedőtörés vagy -sérülés kockázata. A MÁV pálya- és felsővezeték-hálózatát karbantartó szakemberei folyamatosan készen állnak arra, hogy kijavítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat. A sebességkorlátozások, helyreállítási munkák akár tartós zavarokat, jelentősebb késéseket is okozhatnak a menetrend szerinti vonatközlekedésben. A vasúttársaság kér mindenkit, aki a hőségriasztás idejére tervezett utazását nem tudja elhalasztani, hogy indulás előtt feltétlenül tájékozódjon a MÁV weboldalán, a MÁV applikációban és a MÁVINFORM közösségi oldalán, vagy a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatnál az aktuális forgalmi helyzetről, a bevezetett korlátozásokról. Vízosztás A MÁV-START a hőségriasztás ideje alatt, július 20. óta, naponta 10 és 17 óra között a budapesti fejpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon ásványvizet biztosít utasainak. A Volánbusz munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbusz-állomáson és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmú buszpályaudvarokon oszt ásványvizet. Budapesten a Nyugati, a Keleti, a Déli pályaudvaron, továbbá vidéken a miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, pécsi, nagykanizsai, siófoki, fonyódi, tapolcai, veszprémi, zalaegerszegi és a celldömölki állomáson kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Az ásványvizet a vasúttársaság 10 és 17 óra között osztja – addig, amíg az időjárás ezt szükségessé teszi. Ezen felül munkanapokon a Volánbusz 12 és 14 óra között a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon ásványvizet oszt: Békéscsabán, Budapesten a Népliget autóbusz-állomáson, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!