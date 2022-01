Dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója lapunknak elmondta: az általuk fenntartott intézményekben a 2022-es év első tanítási napját érintően nincs olyan járványügyi intézkedés, melynek eredményeként osztályközösség karanténban lenne, így minden osztály részére jelenléti oktatásban indulhatott az új esztendő.



– Az iskolákban a járványügyi óvintézkedések eltérőek lehetnek a saját, belső szabályzatoknak megfelelően. Ezen intézkedések közül a leggyakoribbak a belépéskor történő testhőmérséklet-mérés, a gyakori kéz- és felületfertőtlenítés, illetve a maszkviselés a közösségi terekben. A tankerület 65 iskolájában számos helyen 100 százalékos vagy azt megközelítő az oltott vagy mentesítéssel rendelkező pedagógusok, alkalmazottak aránya. A feladatellátás kisebb átszervezésével mindenhol sikerült megoldani az átmenetileg kieső pedagógusok munkájának pótlását már január harmadikán. Az aktuális álláspályázatok a felmondott tanárok mellett a nyugdíjba vonuló, a hosszabb időtartamban (pl. gyermekvállalás miatt) helyettesítendő pedagógusok pótlását is szolgálják, hiszen egy-egy intézmény vonatkozásában a személyi állomány kérdéskörét csak teljes megközelítésben lehet kezelni – fogalmazott dr. Nagy Adél.



Az Emmi szerint a 78 ezer pedagógus 94 százaléka már felvette az oltást, három százalék szakorvosi ellenjavallattal, egy pedig miniszteri mentesítéssel rendelkezik, további egy százalék van betegállományban, illetve vár mentesítési kérelme elbírálására, mely napokon belül lezárul. A pedagógusok fennmaradó egy százaléka az oltás felvételét követően térhet vissza az iskolába – közölte a minisztérium. Kérik és javasolják, hogy a tanulók védelme érdekében ők is éljenek a lehetőséggel. Aki nem veszi fel az oltást, fizetés nélküli szabadságon egy évig maradhat, ezután megszűnik a munkaviszonya.

Védettségi igazolvány, ellenanyagszintet igazoló laboreredmény nem elegendő ahhoz, hogy egy pedagógus állami intézményben tanítson.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke és a Révai Miklós Gimnázium igazgatója lapunknak elmondta, volt néhány olyan intézmény ahol átcsoportosításokkal, helyettesítésekkel tudták csak pótolni a hiányzó pedagógusokat.

Horváth Péter: Országosan néhány ezer pedagógus nem vette fel az oltást.

– Az iskolák egyharmadában az átoltottság teljes, vannak olyan intézmények – bár ebből van kevesebb – ahol a tantestület negyede hiányzik. Országosan néhány ezer pedagógus nem vette fel az oltást. A munkavégzés és az iskolai feladatellátás szempontjából az a legfontosabb, hogy az adott intézményben milyen ez az ellátottság. Ez viszont már messze nem ilyen egyenes arányt mutat – vetette fel Horváth Péter.

A győri és a soproni tankerülethez tartozó intézmények döntő többségében teljes az átoltottság, vagy egyszerűbb átszervezésekkel, túlórákkal, csoportösszevonásokkal meg lehetett oldani, hogy rendben kezdődjön az új év. – De vannak olyan intézmények, ahol nagyobb problémák voltak, de alapvetően ott is sikerült a tankerülettel egyeztetve a megfelelő iskolakezdést elindítani. Sehol sem szünetel az oktatás – hangsúlyozta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.



Egyik olvasónk szerint a legnagyobb probléma az, hogy a fizetés nélküli szabadságra küldött tanárok óráit a többiek között osztják szét, még jobban leterhelve őket. Egy másik szülő arról számolt be, hogy komolyabb fennakadás nem volt a hét elején. A győrújbaráti általános iskolában viszont a két elsős osztályból is elköszönt egy-egy pedagógus. Az érintett szülők attól tartanak, hogy gyermekeik fogják megsínyleni, azt, hogy félévente más tanítja őket. Olyan apukával is beszéltünk, aki azt mondta, az egyik tanár egyházi vagy alapítványi iskolába ment át, ott ugyanis az intézmény vezetése dönthet arról, kötelezővé teszi-e az oltást.



Baranya megyében az egyetemtől kértek segítséget a tanárhiány miatt. De Vas megyében is vannak olyan iskolák, ahol harmad- és negyedéves főiskolásokkal próbálják pótolni a pedagógushiányt. Győr-Moson-Sopron megyében eddig nem tudnak ilyenről.



Horváth Péter hozzátette, hogy minden kieső pedagógus hiányzik a rendszerből. Vannak és lesznek, akik akár a pályát is elhagyják. Szükség lehet arra, hogy a teljes átoltottságú iskolákból menjenek át a tanárok helyettesíteni néhány órát. A Révai-gimnáziumban 63-ból hárman nem oltakoztak. Szerencsére a nagyobb munkaközösségekből nem volt, aki nem tudta elkezdeni a tanítást. A kollégiumból vettünk át a tantárgynak megfelelő végzettséggel rendelkező tanárt, matekból össze kellett vonnunk csoportokat, de maradéktalanul meg tudtuk szervezni a feladatellátást.