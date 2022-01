A Halászin élő parasportoló, Pető Zsolt eredményeiről már többször beszámoltunk a Kisalföldben, ahogy arról is, hogy jótékonysági céllal tekert haza már jó néhányszor Passauból. Éppen az utóbbi utak kapcsán említettük: többször is meghibásodott speciális handbike-ja, amivel Zsolt közlekedett. Barátai és sporttársai gondoltak egyet, és gyűjtést szerveztek egy új, kézi hajtású kerékpárra.

Fél év alatt összejött

– Zsolt egyszer eljött a Road Kerékpáros Sport Egyesület utánpótláscsapatával díszvendégként egy túránkra. Akkor több időbe telt a handbike javítása, mint maga az utazás. Felismertük, hogy jó lenne Zsoltnak egy új eszköz. Egy budapesti egyesület parasportolója javára már korábban szervezett hasonló gyűjtést, és úgy gondoltuk, miért ne vághatnánk bele mi is. Egy kis gondolkodás után bele is ment. Mintegy fél év alatt jött össze a szükséges összeg, illetve sikerült megtalálni a megfelelő biciklit is, amelynek minden centijét személyre lehet szabni – tudtuk meg Olcsvári Szilárdtól, a Road KSE elnökétől, aki az egyesület vezetőjeként is fontosnak tartotta, hogy segíthessenek sportolójuknak. Örömét fejezte ki, hogy Zsolt az evezés mellé egy kiváló edzőeszközzel gazdagodhatott, ami remélhetően a kvalifikációhoz is hozzásegíti a felkészülési időszakban.

Aktívan a családdal

– Örültem a jó szándéknak, de eleinte egy kis időt kértem, mert meglepett, hogy gyűjtenének nekem. Sajnos a meglévő handbike nagyon sokszor hagyott cserben, a Fertő tó körbekerülésekor, de a passaui út során is, illetve a bősi erőműnél tett túrám idején. Saját erőből egy újat nem tudtam volna beszerezni – vette át a szót az új handbike gazdája.

Zsolt kerékpárja Ausztriából érkezett. Paár Vilmos kerékpárjavító vállalta, hogy elvégzi a szükséges beállításokat az eszközön.

– Köszönöm mindenkinek, aki mellém állt. Bízom benne, hogy öregbíthetem a Road KSE hír- nevét eredményeimmel, és országos, akár nemzetközi szinten is helyt tudok állni – fogalmazott Pető Zsolt, aki arra számít, már- ciusban már az új járgány nyergébe tud ülni. Hozzátette: az új eszköz nemcsak edzésre lesz al- kalmas, hanem arra is, hogy családjával aktívan ki tudjon kap- csolódni, túrázhassanak.

– Napi szinten edzek, két hetet Törökországban edzőtáboroztunk. Tavaszra szeretném a megfelelő állóképességet elérni, így emeljük majd az edzések erősségi szintjét – búcsúzott a parasportoló.

Hittek a sikerben

A gyűjtés mellé állt a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület által létrehozott Segédlevél Alapítvány.

– Az ipartestület és alapítványunk egyrészt elvi oldalról támogatta, hogy jótékony céllal pénzt gyűjtsünk. Emellett az ipartestület több tagja is hozzájárult anyagilag a sikerhez. Szép volt ez az összefogás, egy pillanatig sem merült fel bennünk, hogy nem ér célba – hangsúlyozta Tuba Szabolcs, a Segédlevél Alapítvány kuratóriumi elnöke.