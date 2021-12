– Az egészségtudományi képzés az idén huszonöt éves. A fő profilunk az ápolás- és betegellátás-alapképzés, illetve bejelenthetem, hogy a védőnőképzést is beindítjuk. Most kaptuk a hírt, hogy néhány év múlva elindíthatjuk a szülészeti-nőgyógyászati szonográfus mesterképzési szakot. Az egyetem és a kórház között már nagyon régóta szoros az együttműködés. Megállapodásunk a kutatás-oktatás területén már 2014-ben megszületett. Azt látjuk azonban, hogy az iparban a duális képzés hihetetlenül előretört és nagyon sok előnnyel jár. A keretszerződéssel megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a duális képzés az egészségügyben is megjelenjen. Mi már a Covid alatt éltünk azzal a lehetőséggel, hogy az önkéntes hallgatókat alkalmazzuk számtalan területen – tudtuk meg dr. Nagy Sándor dékántól.