Hat oltóhelyen várják a jelentkezőket. Mire valaki eljut az oltóhelyre, addigra odaérkezik a papírja is. Az oltást végző személy ellenőrzi a személyazonosságot és utána beadja a vakcinát. Tizenöt perces várakozási idő után lehet távozni az épületből. Eközben természetesen zajlik a kórház E épületében a regisztráltak oltása is, amit a Magyar utcai bejárat felől kell megközelíteni. Hétfőn ott hétszáz oltást adtak be.