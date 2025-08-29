Újabb győri autós bosszankodhat, nekitolattak és cetlit sem hagytak

Egy ismeretlen sofőr augusztus 22-én 10.40 körül közlekedett ismeretlen járművel Győrben, a Mécs László utcában. Egy élelmiszerbolt előtti parkolóhelyen tolatott, amikor nekiütközött a mögötte parkoló Opel elejének, ezzel kárt okozva az autóban.

Az esetet követően az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátra hagyása nélkül elhajtott - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.