46 perce
Életveszélyes tréfát követtek el Bősárkányban: köveket helyeztek a sínekre – Ön felismeri őket?
A csornai rendőrök a lakosság segítségét kérik egy közlekedési bűncselekmény elkövetőinek beazonosítása érdekében.
Forrás: police.hu
A Csornai Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség miatt ismeretlen személyek ellen folytat büntetőeljárást.
Bősárkány állomás III. számú vágányán a sínszálakra ismeretlen elkövetők bazalt köveket helyeztek el április 25-én 17:40 perc körül, amellyel bűncselekményt követtek el, mivel a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztették.
A feltételezett elkövetőkről egy közelben lévő kamera felvételeket készített.
A fenti bűncselekmény elkövetőinek azonosítása, illetve az eset körülményeinek tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Csornai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya:
- Csorna, Eötvös József utca 3. szám alatt, vagy a
- 96/262-777-es telefonszámon
- továbbá bejelentés tehető az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.
- írta Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
További fotókért kattintson ide, hátha felismeri a tetteseket!