Pannon-Víz

1 órája

Figyelem! Elszíneződhet a víz hétfőn Győrben

Címkék#Pannon-víz#győr#víz

Nyomásingadozás, vízelszíneződés fordulhat elő Marcalváros I., Marcalváros II., Adyváros, Nádorváros területén szeptember 1-én, hétfőn a délelőtti órákban, mivel a Pannon-Víz a Bakonyi úti nagyátmérőjű ivóvíz vezetéken felújítási munkákat végez.

Kisalföld.hu
Figyelem! Elszíneződhet a víz hétfőn Győrben

A tervezett beavatkozás várhatóan nem okoz vízhiányt a térségben.

 

