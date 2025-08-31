Egy összetört szív és megannyi tinilány szívdobbanása - Újra szingli Pető Brúnó

Bruno X Spacc tagjai általában kerülik, hogy a magánéletüket kiteregessék, mégis régóta tudni lehetett, hogy Pető Brúnó párja Kútvölgyi Sára, aki maga is énekesnő. A sztárpár számos nyilvános eseményen megjelent együtt: Sára ott volt A Nagy Duett felvételein is, ahol szerelmének szurkolt, és több Bruno X Spacc koncerten színpadra lépett, ahol közös daluk mellett mindig jutott idő egy-egy lopott puszinak is.

Pető Brúnó és Kútvölgyi Sára június végén még együtt léptek színpadra a Miss World Hungary döntőjén. Forrás: karpatinfo.net

Pető Brúnót barátja és zenésztársa buktatta le

Most azonban úgy tűnik, véget ért a kapcsolatuk. A pletykák szerint Brúnó ismét szingli, amit Spacc a SZIN Fesztiválon adott interjúban erősített meg:

Ez egy krva nagy nyár volt, nagyon nagy fellépések, Brúnó szingli lett, hatalmas bulik, úgyhogy esküszöm, ez volt az egyik legnagyobb nyarunk

– mondta, miközben Brúnó bólogatva helyeselt.

A rajongók azonnal reagáltak: „Bruno szingli lett?? Végreee” – írta egyikük, amivel sok fiatal lány egyetértett.

Az sem kerülte el a figyelmüket, hogy a Sziget Fesztiválon Sára már nem jelent meg Brúnó oldalán, pedig a közös szerzeményük, a Loca eddig szinte minden nagyobb koncerten felcsendült, méghozzá közösen előadva. A hiánya újabb bizonyíték lehet arra, hogy a szakítás már augusztus elején megtörtént.

Különösen azért érte meglepetésként a rajongókat a hír, mert még június végén is együtt léptek színpadra a Miss World Hungary döntőjén, ahol boldognak és szerelmesnek tűntek. Most azonban úgy látszik, kapcsolatuk végleg zátonyra futott - írta a Bors.

