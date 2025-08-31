Szerencsejáték
Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.
Forrás: Szerencsejáték Zrt.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 4 (négy)
- 21 (huszonegy)
- 25 (huszonöt)
- 33 (harminchárom)
- 39 (harminckilenc)
- 41 (negyvenegy)
Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 319.515 forint; 4 találatos szelvény 1910 darab, nyereményük egyenként 6.690 forint; 3 találatos szelvény 30.539 darab, nyereményük egyenként 2545 forint.
