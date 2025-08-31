augusztus 31., vasárnap

Szerencsejáték

1 órája

Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.

Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 4 (négy)
  • 21 (huszonegy)
  • 25 (huszonöt)
  • 33 (harminchárom)
  • 39 (harminckilenc)
  • 41 (negyvenegy)

Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 319.515 forint; 4 találatos szelvény 1910 darab, nyereményük egyenként 6.690 forint; 3 találatos szelvény 30.539 darab, nyereményük egyenként 2545 forint.

 

