Így búcsúzott a nyár

11 órája

Ákos a győri nyárzárón – Videós interjú az énekessel, fotók a koncertről

Címkék#kovács ákos#Metropolis#interjú#koncert

Zuhogó esőben is megtelt szombaton este a Dunakapu tér Győrben, ahol a Győri Bornapok eseményeként nyárzáró kétórás koncertet adott Ákos. Hazánk egyik legnépszerűbb énekese a győri koncert előtt interjút adott a sajtó képviselőinek.

Gyurina Zsolt

Ákos interjúját azzal kezdte, hogy hagyomány már, éves turnéja utolsó állomása Győr, amely ezúttal is szinte igaz, egyetlen felvidéki állomás van utána. Új dupla stúdióalbuma, a Metropolis tavaly az év lemeze az eladások alapján, idén ez a tizedik koncert a Metropolis turnéban. 37 éve van a színpadon, kötelessége a régi slágereket is előadni. Ákos úgy fogalmazott, hogy szeretettel fogadja azt, aki meghallgatja. Sok erő próbál eltávolítani egymástól minket a virtuális térben, és utána olyan jó megtapasztalni személyesen a szeretetet. Győri koncertjére is nagyon sokan voltak kíváncsiak a rossz idő ellenére. Dalait személyes élményeiből írja, a szülőség, a hit élményéből többek között. Magyarország fizikailag kicsi, de lelkileg ennél sokkal nagyobb. 

Győri Nyárzáró 2025 - Ákos a Dunakapu téren lépett színpadra szombat este. Fotó: Krizsán Csaba
Győri Nyárzáró 2025 - Ákos a Dunakapu téren lépett színpadra szombat este. Fotó: Krizsán Csaba

Ákos megénekeltette a rajongókat Győr szívében

Zuhogó esőben is megtelt szombaton este a Dunakapu tér Győrben, ahol a Győri Bornapok eseményeként nyárzáró kétórás koncertet adott Ákos. Az Metropolis-turné tizedik, győri állomásán az énekes alaposan megtáncoltatta, megénekeltette rajongóit, akik a rossz idő ellenére is kitartottak. Mintegy tízezren énekelték vele együtt legnagyobb slágereit. A műsor első felében több szám is elhangzott az új duplaalbumról, a Metropolisról. Az Indiántánc után következett az Újrakezdhetnénk, közben Ákos személyes vallomásait is megosztotta a közönséggel, és egészen az est végéig forró maradt a hangulat a kitartó eső ellenére. A ráadásban pedig elhangzott az 1984, amit még a Bonanza Banzai frontembereként adott elő először az énekes, és az egész tér együtt tombolt.

Nézze meg az Ákossal készült interjúnkat, melyet a koncert előtt készítettünk:

A Kisalföldnek arra a kérdésére, hogy melyik számát érzi jelenleg a legaktuálisabbnak, az előadó azt válaszolta: majdnem minden száma aktuális sajnos.

- A ráadásban az orwelli ihletettségű számot játsszuk, az 1984-et. Ennek jelmondata, a háború béke, a szabadság szolgaság, a tudatlanság erő, ez eléggé aktuális. Felfokozott közéletben élünk, a kommunikáció egy része kocsmai szintre süllyedt. Jó lenne, ha megtörne ez a negatív hullám. Hadd fogalmazzak úgy, hogy érdemes emberszámba venni egymást - mondta Ákos a győri koncertje előtt.

Tekintse meg a koncertről készült galériánkat!:

Ákos a győri nyárzárón – exkluzív interjút adott portálunknak

Fotók: Krizsán Csaba

 

